প্রিয় এইচএসসি পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, ৬ নভেম্বর থেকে তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে। তোমাদের প্রস্তুতি এগিয়ে রাখতে দেশের সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা দিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ। এসব পরামর্শসহ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে তোমাদের জন্য থাকছে ‘এইচএসসি পরীক্ষা-২০২২ প্রস্তুতি’।

এইচএসসি বিশেষ প্রস্তুতি: বাংলা প্রথম পত্র

সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা

মো. সুজাউদ দৌলা, সহকারী অধ্যাপক, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা সুপ্রিয় পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, আগামী ৬ নভেম্বর ২০২২ তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে। তোমরা এর আগেও সৃজনশীল পদ্ধতিতে দুটি পাবলিক পরীক্ষায় (জেএসসি ও এসএসসি) অংশ নিয়েছ, তাই বলা যায়, এ বিষয়ে তোমরা অনেকটাই অবগত। তারপরও আমি তোমাদের নতুন করে বাংলা প্রথম পত্রের সৃজনশীল পদ্ধতি সম্বন্ধে একটু ধারণা দিতে চাই।

চারটি বিভাগে বিভক্ত

এ বিষয়ের প্রশ্নপত্র চারটি বিভাগে বিভক্ত থাকবে। ‘ক’ বিভাগে (গদ্য) চারটি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে, ‘খ’ বিভাগে (কবিতা) তিনটি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে, ‘গ’ বিভাগে (সহপাঠ-উপন্যাস) দুটি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে এবং ‘ঘ’ বিভাগে (সহপাঠ-নাটক) দুটি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। তোমাদেরকে সব বিভাগ থেকে যেকোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। মান ৪০। সময় ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট। অর্থাৎ প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ২৫ মিনিট সময় বরাদ্দ। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন দেওয়া থাকবে ৩০টি, তবে উত্তর করতে হবে ১৫টি; এখানে সময় ২০ মিনিট। বাংলা প্রথম পত্রে মোট ৫৫ নম্বরের পরীক্ষা হবে।

সৃজনশীল পদ্ধতিতে যেহেতু চারটি অংশ (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা) মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশ্ন, তাই প্রতিটি অংশের উত্তর লেখার সময় প্রতিবার নম্বরটা এভাবে লিখবে। যেমন—তুমি ৩ নম্বর প্রশ্নটা উত্তর করবে। সে ক্ষেত্রে ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর (ক), ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর (খ), ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর (গ), ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর (ঘ) এভাবে লিখলে ভালো। আর এ লেখাগুলো ভিন্ন রঙের (সবুজ/নীল/মেরুন/বাদামি ইত্যাদি) কালি দিয়ে লিখলে দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে।

যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর লেখা শুরু করলে এর চারটি অংশের উত্তরই ধারাবাহিকভাবে করতে হবে। একটি প্রশ্নের জ্ঞানের উত্তর, আরেক প্রশ্নের প্রয়োগের উত্তর এভাবে করা যাবে না। কোনো উত্তর যদি কেউ না পারে, সে ক্ষেত্রে সেটা বাদ দিয়ে তার পরের অংশের উত্তর করতে হবে। জায়গা ফাঁকা রাখার দরকার নেই।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন: জ্ঞানমূলক প্রশ্নের নম্বর ১। এর উত্তর একটি শব্দে, একাধিক বা একটি বাক্যেও দেওয়া যাবে। তবে এ স্তরের উত্তর একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে দিলে ভালো। আর এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে জ্ঞানমূলক প্রশ্নে যে তথ্যটি জানতে চাওয়া হয়েছে সেটির বানান ভুল করলে উত্তর কাটা যাবে এবং শূন্য পাবে। যেমন—‘সোনার তরী’ কবিতার রচয়িতা কে? এখানে ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’-এর নামের বানানটি ভুল করলে উত্তর কাটা যাবে।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন: অনুধাবনমূলক প্রশ্নের নম্বর ২। কারণ, এর মধ্যে একটি নম্বর জ্ঞানের জন্য, আরেকটি নম্বর অনুধাবনের জন্য। তুমি ইচ্ছা করলে জ্ঞান অংশের উত্তর আগে, অনুধাবনমূলক উত্তর পরে অথবা অনুধাবনমূলকের উত্তর আগে, জ্ঞানমূলকের উত্তর পরে লিখতে পারো। তবে জ্ঞানমূলকের উত্তর আগে লিখে অনুধাবনের উত্তর পরে লেখাই ভালো। অনুধাবনের প্রশ্নের উত্তর এক প্যারাতেও লেখা যায়। তবে দুই প্যারাতে লেখার চেষ্টা করবে। আর অনুধাবনমূলক প্রশ্নের শুরুতে অযথা কবি/সাহিত্যিককে নানা বিশেষণে বিশেষায়িত করার দরকার নেই।

প্রয়োগমূলক প্রশ্ন: প্রয়োগমূলক প্রশ্নের মোট নম্বর ৩। ১ নম্বর জ্ঞানে, ১ নম্বর অনুধাবনে এবং ১ নম্বর প্রয়োগে। তবে এক প্যারাতে সব তথ্য দিয়ে উত্তর লিখলেও হবে। তবে দুই/তিন প্যারা করাই ভালো। প্রয়োগ মানে আমরা জানি, শিক্ষার্থী তার পাঠ্যবই থেকে যা জেনেছে এবং যা বুঝেছে তা নতুন ক্ষেত্রে অর্থাৎ উদ্দীপকে প্রয়োগ করবে। কাজেই উদ্দীপকটি যে ভাবের আলোকে তৈরি করা হয়েছে এবং উদ্দীপকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গল্প/কবিতার যে দিকটির সাদৃশ্য/বৈসাদৃশ্য থাকে সেটিই জ্ঞান। তারপর ওই দিকটি/প্রসঙ্গটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা করাই হলো অনুধাবন। দ্বিতীয় প্যারায় অনুধাবন অংশের উত্তর লিখতে পারা এবং সবশেষে ওই দিকটি উদ্দীপকে কীভাবে ফুটে উঠেছে, তা বর্ণনা করাই প্রয়োগ।

উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন: উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের মোট নম্বর ৪। ১ নম্বর জ্ঞানে, ১ নম্বর অনুধাবনে, ১ নম্বর প্রয়োগে এবং ১ নম্বর উচ্চতর দক্ষতায়। উচ্চতর দক্ষতা মানেই একটা সিদ্ধান্তের ব্যাপার। প্রশ্নেই সাধারণত একটা অনুসিদ্ধান্ত দেওয়া থাকবে। যদি সিদ্ধান্তটি সঠিক হয় তাহলে সেটাকেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে, উদ্দীপকে প্রয়োগ করে প্রমাণ করবে যে সিদ্ধান্তটি সঠিক। আর যদি সিদ্ধান্তটি ভুল হয় তাহলে কেন ভুল, সেটাও প্রমাণ করতে হবে। অনেক সময় সিদ্ধান্তটি আংশিক সত্য হতে পারে। সে ক্ষেত্রে উদ্দীপকের সঙ্গে পাঠ্যবইয়ের যে অংশটুকুর মিল আছে, তা বর্ণনা করে যে যে ক্ষেত্রে মিল নেই সেগুলোও বর্ণনা করতে হবে এবং সর্বশেষ সিদ্ধান্ত দিতে হবে যে বক্তব্য/সিদ্ধান্তটি আংশিক সত্য, পুরোপুরি নয়। বিচার-বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ, মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত দেওয়ার নামই উচ্চতর দক্ষতা।

সৃজনশীল পদ্ধতির বহুনির্বাচনী প্রশ্নগুলোও একটু ভিন্ন ধরনের। এর জন্য তোমাদের মূল বই বেশি বেশি রিডিং পড়তে হবে। কবিতাগুলো মুখস্থ রাখতে পারলে ভালো। বিগত সালের প্রশ্ন থেকে দেখা গেছে, কবিতা থেকে এমন কিছু প্রশ্ন এসেছে যেগুলোর উত্তর কবিতা মুখস্থ থাকলে দেওয়া সম্ভব হতো।

এইচএসসি বিশেষ প্রস্তুতি: ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

লেখার অভ্যাস চালু রাখবে

পপেল চন্দ্র সাহা, সহকারী অধ্যাপক, আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী, প্রিয় এইচএসসি পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, সবার প্রতি রইল আমার স্নেহাশিস শুভেচ্ছা। আশা করি সবাই ভালো আছ এবং সুস্থ আছ। আগামী ৬ নভেম্বর থেকে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে। এ জন্য আজ আমি তোমাদের সঙ্গে ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কীভাবে ভালো করা যায়, এ-সম্পর্কে কিছু পরামর্শ উপস্থাপন করছি।

পরীক্ষার সময় ও মানবণ্টন

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ের ১ম পত্রের ৭টি অধ্যায় এবং ২য় পত্রের ৭টি অধ্যায়ের ওপর পরীক্ষা নেওয়া হবে। ওই পরীক্ষায় মোট ১১টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। এর মধ্য থেকে তোমাদের মোট ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এ জন্য সময় পাবে ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট। বহুনির্বাচনি পরীক্ষায় ৩০টি প্রশ্ন থেকে যেকোনো ১৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। উত্তর দেওয়ার জন্য সময় থাকবে ২০ মিনিট।

সংক্ষিপ্ত সিলেবাস

অনেক শিক্ষার্থীই ভাবতে পারে যেহেতু সিলেবাস সংক্ষিপ্ত, তা ছাড়া ১১টি সৃজনশীল প্রশ্ন থেকে ৪টির উত্তর দিতে হবে। এ জন্য ৪টি অথবা ৫টি অধ্যায় পড়লেই উত্তর করা যাবে। এমন ভাবা সম্পূর্ণই ভুল হবে। কারণ ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রায়ই মিশ্র প্রশ্ন আসে। যেমন: ক (জ্ঞানমূলক) ও খ (অনুধাবনমূলক) এক অধ্যায় থেকে এলেও গ (প্রয়োগমূলক) এবং ঘ (উচ্চতর দক্ষতা) অন্য অধ্যায় থেকে আসে। তাই বোর্ড নির্ধারিত সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের সব অধ্যায় অবশ্যই ভালোভাবে পড়তে হবে।

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর সঠিক করার জন্য পাঠ্যবই পড়ার সময় রঙিন কালি ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো দাগাতে হবে। এ ছাড়া বিগত বছরের বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলো সমাধান করার পাশাপাশি স্বনামধন্য কলেজের নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান করবে। যেহেতু ৩০টি থেকে ১৫টি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, সেহেতু বহুনির্বাচনি প্রশ্ন হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোনোভাবেই সময় অপচয় করা যাবে না। তুমি যদি পূর্ণ প্রশ্নপত্র পড়তে যাও, তাহলে তোমার সময় শেষ হয়ে যাবে। এ জন্য প্রশ্ন পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরের বৃত্ত ভরাট করতে হবে; বিশেষ করে প্রথমেই জ্ঞানমূলক অংশের উত্তর দেবে। এতে তোমার কম সময়ে অধিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে। তারপর অনুধাবনমূলক অংশের উত্তর দেবে। এরপর ১৫টি উত্তর সম্পন্ন না করতে পারলে অন্য অপশন থেকে উত্তর করবে।

সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্নের সঠিক উত্তর করার জন্য অবশ্যই পাঠ্যবইয়ের মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে। এ ছাড়া প্রতিটি অধ্যায় থেকে শ্রেণি বিভাগ/প্রকারভেদ, নীতিমালা, বৈশিষ্ট্য এবং পদক্ষেপ/ধাপ ভালো করে আয়ত্ত করবে। তাহলে তুমি সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর সহজেই লিখতে পারবে।

এ ছাড়া সৃজনশীল প্রশ্নের জ্ঞানমূলক

(ক) ও অনুধাবনমূলক (খ) প্রশ্নের উত্তর করাটা খুবই সহজ কাজ। তবে প্রয়োগের উত্তর করতে হলে অবশ্যই ৩টি প্যারায় লিখতে হবে; অর্থাৎ ১ম প্যারার জ্ঞানমূলক, ২য় প্যারার জ্ঞানমূলক অংশের ব্যাখ্যা, ৩য় প্যারার উদ্দীপকের হাইলাইট করে প্রয়োগমূলক অংশ উপস্থাপন করতে হবে।

(ঘ) অর্থাৎ উচ্চতর দক্ষতার ক্ষেত্রে একই উপায়ে প্রথমে জ্ঞানমূলক অংশ চিহ্নিতকরণ, এরপর ২য় অংশে ব্যাখ্যা ৩য় অংশে উদ্দীপকের সঙ্গে মিলিয়ে প্রয়োগ এবং ৪র্থ প্যারায় উদ্দীপক অনুযায়ী যুক্তিতর্ক বিচার-বিশ্লেষণ ও মতামত তুলে ধরতে হবে।

সর্বোপরি তুমি তোমার পাঠ্যপুস্তকের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা কাজে লাগিয়ে চিন্তাভাবনা, কল্পনাশক্তি, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, নান্দনিক উপায়ে প্রকাশ ও উপস্থাপন করবে। তাহলে আশা করি, সৃষ্টিকর্তার অশেষ কৃপায় সফলতা সুনিশ্চিত।

পরীক্ষার মধ্যে বন্ধকালীন

ছুটির সঠিক ব্যবহার

এ বছর ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ের ১ম পত্রের আগে ১২ দিন লম্বা ছুটি, যা তোমাদের জন্য খুবই ভালো কাজে দেবে। যাদের উৎপাদন ও বিপণন বিষয়টি নেই শুধু তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে হ্যাঁ, এই ১২ দিন সুপরিকল্পিতভাবে যদি তুমি কাজে লাগাতে পারো, তাহলে ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এ+ পাওয়া খুবই সহজ হবে। এ জন্য আমি বলব, যেহেতু ২য় পত্র পরীক্ষার আগে ১ দিন বন্ধ, তাই ১ম পত্র পরীক্ষার আগে ৩ দিন ২য় পত্রের জন্য সৃজনশীল অংশের প্রস্তুতি নেবে। সেই সঙ্গে আরও ২ দিন ২য় পত্রের বহুনির্বাচনির জন্য প্রস্তুতি নেবে। তাহলে তুমি সহজেই ২য় পত্রের সিলেবাস সম্পন্ন করতে পারবে। ১২ দিন থেকে ৫ দিন ২য় পত্রের জন্য চলে গেল। বাকি ৭ দিন ১ম পত্রের পরীক্ষার জন্য ঠান্ডা মাথায় ভালো করে প্রস্তুতি নিতে পারবে। পাঠ্যবই অনুশীলনের পাশাপাশি লেখার অভ্যাস চালু রাখবে। মনে রাখবে পরীক্ষার খাতায় পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর ও শতভাগ প্রশ্নের উত্তর তোমার জিপিএ-৫.০০ পাওয়াকে ত্বরান্বিত করবে। মনে সাহস রাখবে, নিজের ওপর আস্তা রাখবে এবং পরীক্ষার হলে সময়মতো উপস্থিত হবে। পরীক্ষার শেষের দিকে রিভিশনের জন্য সময় রাখবে, যেন একবার চোখ বোলাতে পারো। সেই সঙ্গে ভুলত্রুটি থাকলে তা যেন সংশোধন করতে পারো।

এইচএসসি বিশেষ প্রস্তুতি: পদার্থবিজ্ঞান

প্রশ্ন নির্বাচন অতীব গুরুত্বপূর্ণ

এহসান উদ্দিন আহমদ, প্রভাষক, সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ডেমরা, ঢাকা। ২০২২ সালের প্রিয় এইচএসসি পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি সবাই সুস্থ আছ। তোমাদের পরীক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি এবং পরীক্ষাকালীন করণীয় সম্পর্কে কিছু পরামর্শ দেওয়া হলো:

নম্বর বণ্টন

পরিবর্তিত নম্বর বণ্টন পদ্ধতিতে তোমাদের পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের প্রতিটি পত্রে পরীক্ষা হবে ৪৫ নম্বরের। বহুনির্বাচনি ১৫ নম্বর (২৫টি প্রশ্ন থেকে যেকোনো ১৫টির উত্তর দিতে হবে) এবং সৃজনশীল ৩০ নম্বর (৮টি উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন থেকে ৩টি উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)। সময় ২ ঘণ্টা (বহুনির্বাচনি ২০ মিনিট এবং লিখিত অংশে ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট)। সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা দিলে পরিবর্তিত নম্বর বণ্টন পদ্ধতিতে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে বিগত বছরগুলোর তুলনায় ভালো ফলাফল করা সম্ভব।

বহুনির্বাচনি অংশ

এ বছর বহুনির্বাচনি অংশে প্রশ্ন বাছাই করে উত্তর দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছ। প্রশ্ন বাছাই করার ক্ষেত্রে যে প্রশ্নের উত্তর তোমার কাছে অজানা মনে হবে, সেটির জন্য সময় নষ্ট না করে পরবর্তী প্রশ্নে যেতে হবে।

সৃজনশীল অংশ

সৃজনশীল অংশ পড়ে প্রশ্ন বাছাই করে শান্তভাবে লেখা শুরু করবে। এতে পরীক্ষা ভালো হবে। পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে প্রতিটি পত্রে ৭টি করে অধ্যায় থেকে ৮টি সৃজনশীল প্রশ্ন হবে। তাই প্রতিটি অধ্যায় থেকে প্রশ্ন হবে বলে আমরা আশা করতেই পারি। এ কারণে প্রিয় শিক্ষার্থী, তুমি যেসব বিষয়ে প্রস্তুতি নেবে, সেগুলো জেনে-বুঝে আয়ত্ত করবে আশা করছি। বহুনির্বাচনি অংশে ভালো করতে বোর্ড অনুমোদিত বই ভালোভাবে বারবার বুঝে পড়তে হবে। সৃজনশীল অংশে জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর সমস্যা দেখা দেয়। এ অংশে ভালো করতে তোমাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত অংশের বিগত বছরগুলোর বিভিন্ন বোর্ডে আসা প্রশ্ন বুঝে বারবার অনুশীলন করতে হবে। মনে রাখতে হবে পদার্থবিজ্ঞানে বুঝে-শুনে বারবার অনুশীলনের বিকল্প নেই।

এইচএসসি বিশেষ প্রস্তুতি: ইংরেজি

প্রস্তুতি নেবে যেভাবে

দেওয়ান মোহাম্মদ এমদাদ হোসেন, সহকারী অধ্যাপক, মাইলস্টোন কলেজ, উত্তরা, ঢাকা সুপ্রিয় এইচএসসি পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের প্রতি শুভেচ্ছা রইল। করোনা মহামারির কারণে তোমাদের সিলেবাস সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এখন তোমাকে ইংরেজি প্রথম পত্রের জন্য ৫০ এবং ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের জন্য ৫০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিতে হবে। সময় নির্ধারণ হয়েছে দুই ঘণ্টা প্রতিটি পরীক্ষার জন্য।

ইংরেজি প্রথম পত্র

ইংরেজি প্রথম পত্রে মোট ৮টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ২টি Part-এ বিভক্ত থাকবে প্রথম পত্র প্রশ্নটি।

Part 1: Reading section এ Marks: 30

Part 2: Writing section এ Marks: 20

Part 1: এ অংশে ৫টি প্রশ্ন থাকবে।

1. Multiple choice questions : seen passageথেকে ১০টি MCQ থাকবে, marks. .5×10=5

2. Short answer questions: seen passage ৪টি প্রশ্ন থাকবে 2×4=8

3. Synonym/antonym: (seen) passage ১০টি words থাকবে . 5×10=5

4. Cloze test without clues: (unseen) ৮টি gap-সংবলিত একটি passage থাকবে. 5×8=4

5. Rearranging:unseen. 1×8=8

Part 2: এ অংশে ৩টি প্রশ্ন থাকবে।

6. Writing paragraph (descriptive/listing) 7

7. Story Writing (Completing an incomplete story) 7

8. Summary (Seen, from EFT) 6

প্রস্তুতি নেবে যেভাবে

EFT বই থেকে মাত্র ৬টি Unit থেকে তোমাদের সব seen passage থাকবে। তাই, এই ৬টি unit খুব ভালো করে পড়লে ১, ২, ৩ এই ৩টি প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে দিতে পারবে।আর, (৪) নম্বর প্রশ্নের জন্য বিগত সালের Board-গুলো ভালোভাবে করবে। (৫) নম্বর প্রশ্নের জন্য বিগত সালের Board-গুলোর Rearrange -গুলো ভালোভাবে অনুশীলন করবে। (৬) নম্বর প্রশ্নের জন্য বিগত সালের সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে এ রকম Paragraph পড়বে। তবে মনে রাখবে, তোমার লেখাটি যেন ২০০ শব্দের বেশি না হয়।(৭) নম্বর প্রশ্নের জন্য বিগত সালের Board-গুলোর story ভালোভাবে পড়বে। মনে রাখবে, storyতে moral দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে অবশ্যই সুন্দর একটি Title দেবে। (৮) নম্বর প্রশ্নের summary করার জন্য অবশ্যই উদাহরণ, উপমা, পরিহার করতে হবে। passage থেকে সরাসরি লাইন কপি করবে না; বরং paraphrase করবে। তোমার summary given text-এর One third হবে।

ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র

ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে মোট ৮টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ২টি Part-এ বিভক্ত থাকবে এ পত্রের প্রশ্নটি।

Part A: Grammar section এ Marks: 30

Part B: Composition section এ Marks: 20

Part A: এ অংশে ৬টি প্রশ্ন থাকবে।

1. Gap filling activities without clues (for prepositions) 5×10=5

2. Gap filling activities without clues (for special uses: was born, have to/has to, would rather, had better, let alone, as soon as, what… like, what does..look like, introductory there, it). 5×10=5

3. Completing sentences (with clauses/phrases) 1× 5=5

4. Use of verbs (right form of verbs and subject-verb agreement as per context) . 5×10=5

5. Narrative style (direct to indirect and vice versa) 5

6. Use of sentence connectors……. .5×10=5

PART B: Composition (20 marks)

7. Formal letter writing 10

8. Writing paragraph 10

প্রস্তুতি নেবে যেভাবে

তোমাদের মাত্র ৬টি grammatical আইটেম থাকবে। এই আইটেমগুলোর জন্য সব Board-এর questions গুলোর সমাধান করবে।

মনে রাখবে