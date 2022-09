বিদেশে উচ্চশিক্ষা: কীভাবে অধ্যাপক খুঁজে পেতে পারেন?

বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যেতে চাইলে অধ্যাপক খুঁজে বের করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অধ্যাপক খুঁজে পাওয়া এবং তাঁদের রাজি করানোর বিষয়টা বেশ কঠিন। এ জন্য আপনাকে আরও অনেক আগে থেকেই আপনি যে কাজে গবেষণা করতে ইচ্ছুক, সে বিষয় নিয়ে কাজ করছেন—এমন কয়েকজন অধ্যাপককে পছন্দ করতে হবে।

প্রত্যেকের কাছে নিজের নাম-পরিচয়, জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাজীবনে আপনার যা অর্জন, সেসবের বর্ণনা আর তাঁর সঙ্গে কাজ করতে আপনার কত আগ্রহ, সেসব বুঝিয়ে দিয়ে সুন্দর করে ই-মেইল লিখুন। হয়তো সবাই সাড়া দেবেন না। কারও প্রথম ই-মেইল রিপ্লাই আসে, কারও আবার শত শত ই-মেইলের পর। কিন্তু উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আপনার পছন্দের ল্যাবের অধ্যাপকদের ই-মেইল পাঠাতেই থাকুন। অধ্যাপকদের নিজস্ব ল্যাব বা প্রোফাইল থাকে। সেখানে আপনি তাঁদের কাজগুলো দেখতে পারবেন এবং তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের ই-মেইল আইডি পেয়ে যাবেন। এ ছাড়া কিছু ওয়েবসাইট আছে, যেমন: Researchmap, Researchgate, google scholar, ORCID যেখান থেকে সহজে আপনাদের পছন্দের গবেষণার কাজ ও অধ্যাপকদের পেয়ে যাবেন। এর জন্য আপনাদের একটু সময় দিতে হবে। অধ্যাপকদের ই-মেইলের সময় তাঁদের কিছু বিষয় অবশ্যই

অনুসরণ করবেন:

প্রথমে একটি সংক্ষিপ্ত ই-মেইল বডি লিখবেন, যেটি প্রফেসর প্রথমে দেখবে। মনে রাখবেন, ‘First impression is the best impression’. এরপর ওই ই-মেইলের সঙ্গে একটি এক পেজের কভার লেটার, আপনার দুই পেজের একটি একাডেমিক CV যুক্ত করে প্রফেসরদের কাছে পাঠাবেন।

ই-মেইলটি চেষ্টা করবেন খুব ছোট করে লেখার (৫-৭ লাইনের ভেতর)।

প্রথমেই নিজের পরিচয়, জীবনবৃত্তান্ত, শিক্ষাজীবনের বিশেষ অর্জনগুলো তুলে ধরুন।

আপনি তাঁকে কীভাবে খুঁজে পেয়েছেন এবং কেন তাঁর ল্যাবে কাজ করতে চান, তা উল্লেখ করুন।

তাঁর কোন গবেষণার কাজটি আপনার ভালো লেগেছে, সেটি উল্লেখ করুন।

খুব সংক্ষেপে সেই কাজের সঙ্গে আপনার অভিজ্ঞতা বা আগ্রহের দিকটি তুলে ধরুন।

আপনি কোন প্রোগ্রামে মনবুশো বা মেক্সট স্কলারশিপ প্রত্যাশিত, সেটি উল্লেখ করুন।

