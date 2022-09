চা চিনি, চা খাই

বাঙালির এখন ঘুম ভাঙে চায়ে চুমুক দিয়ে। কিন্তু জানেন তো, আপনি বা আমি কেউই প্রথম চা পানকারী ব্যক্তি নই। জনশ্রুতি আছে, বাঙালির মধ্যে প্রথম চা পানকারী ব্যক্তিটি হচ্ছেন অতীশ দীপঙ্কর। আজ থেকে ১ হাজার বছর আগে তুষার ঢাকা হিমালয় পাড়ি দিয়ে তিনি যখন তিব্বতে পৌঁছালেন, তখন এই কিংবদন্তি পণ্ডিতকে নাকি চা দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলেন মঠের ভিক্ষুরা।

জানা যায়, ৬৮১ সালে চীনা রাজকুমারী ওয়েন চেংয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় তিব্বতি রাজা সাংতাং গাম্বোর। রাজকুমারী বাপের বাড়ি থেকে রেশমি পোশাক, গয়না, দাসী ইত্যাদির সঙ্গে করে নিয়ে আসেন এক পেটি চা। তিব্বতিরা সেই জিনিস ঘন দুধের সঙ্গে খেয়ে তো মুগ্ধ! প্রবল শীতে গা গরম তো হয়ই, মঠের শিক্ষার্থীরা রাত জেগে বৌদ্ধশাস্ত্র পড়ার সময় আর ঘুমিয়ে পড়ে না! সেই ঘন চায়ের ক্বাথই অতীশ দীপঙ্কর খেয়েছিলেন বলে ধারণা করা যায়।

এ কথা সত্য যে ভারতবর্ষে জনপ্রিয় পানীয় হিসেবে চায়ের প্রসার হয়েছে মাত্র শখানেক বছর আগে ইংরেজদের হাত ধরে। কিন্তু এ অঞ্চলে আরব ও পারস্যের বণিকদের হাত ধরে চায়ের অনেক আগে এসেছে কফি।

১৫০০ সালের পর প্রায় এক শতাব্দী দক্ষিণ এশিয়া এবং চীনে একচ্ছত্র বাণিজ্য করেছে পর্তুগিজরা। এরপর ১৬০০ সাল থেকে ভারতবর্ষ, ইন্দোচীন আর চীনের দিকে পিলপিল করে আসতে শুরু করে ইংরেজ, ওলন্দাজ এবং এরপর ফরাসিরা। যদিও পর্তুগিজরা চীনা বন্দরে প্রথম বাণিজ্য শুরু করে। কিন্তু চায়ের প্রথম চালান ইউরোপে নিয়ে যায় ওলন্দাজরা—সময়টা ১৬১০ সাল।

ইংল্যান্ডে চা যায় ১৬৪৫ সালে। ১৬৫৬ সালে লন্ডনে প্রথম চায়ের নিলাম হয়। ১৬৬২ সালে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগিজ রাজকুমারী ক্যাথরিনকে বিয়ে করেন। ক্যাথরিনকে যৌতুক হিসেবে দেওয়া হয় বিরাট একটা বাক্স ভরা চীন দেশের চা। ধারণা করা হয়, এই রাজকুমারীর চা-প্রীতির কারণেই ইংল্যান্ডের রাজপ্রাসাদ থেকে ধীরে ধীরে এই পানীয়ের ফ্যাশন ধনী এবং সম্ভ্রান্ত মহলে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে।

১৭২১ সালের মধ্যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চীনে চা-বাণিজ্যের একচেটিয়া ব্যবসার সনদ পায়। তারা সিন্দুক ভরে রৌপ্যমুদ্রা নিয়ে এসে জাহাজবোঝাই করে চা নিয়ে যেত ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের বাজারে। এভাবে কয়েক বছর চলার পর তাদের তারল্য-সংকট শুরু হওয়ার উপক্রম হলো!

চতুর ইংরেজ দেখল, চীনের মানুষের আফিমের প্রতি একটা নেশা আছে। ইংরেজরা বুদ্ধি করল, অতি সস্তা দরে, মেরেধরে বাংলার চাষিদের দিয়ে আফিম উৎপাদন করিয়ে নিয়ে সেই আফিম বিক্রি করবে চীনে। তার বদলে জাহাজবোঝাই করে নিয়ে আসবে চা। নগদ লেনদেনের কোনো দরকারই নেই। এমন মোক্ষম সমাধান পেয়ে ইংরেজের চা-বাণিজ্য ফুলে ফেঁপে উঠল। কিন্তু চীনের জনগণ এমনভাবে আফিমে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে দেখে চীনের সম্রাট গেলেন খেপে। তাঁরা ইংরেজের আফিম বাণিজ্যে বাদ সাধল। তাতে বাধল যুদ্ধ—সময়টা ১৮৩৯ থেকে ১৮৪২ সাল। এই যুদ্ধে ইংরেজদের চা বাণিজ্যের এক নতুন হাওয়া দিতে শুরু করল।

১৮২৩ সালে দুর্গম আসামে বদলি হলেন রবার্ট ব্রুস নামের এক স্কটিশ মেজর। তিনি দেখলেন, স্থানীয় লোকজন একধরনের গাছের পাতা চিবিয়ে খায় পানের মতো করে। তিনি ভালো করে খেয়াল করে বুঝলেন, এই গাছ একধরনের চা-গুল্ম। এই আবিষ্কারে ইংরেজরা লাভবান হলো সবচেয়ে বেশি। চীন থেকে অভিজ্ঞ চাষি ও প্রক্রিয়াজাতকারী ভাড়া করে নিয়ে এল। সঙ্গে বাঙালি এবং অন্যান্য অঞ্চলের মজুরি-শ্রমিকদের শিক্ষা চলতে থাকল।

১৯০০ সালের শুরুতে ইংরেজ সাহেবদের হঠাৎ বোধোদয় হলো, আসামের চা দিয়ে কোটি কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষেই তো হতে পারে বিরাট ব্যবসা! যে-ই ভাবা সে-ই কাজ।

১৯০২ সালে ইন্ডিয়া টি অ্যাসোসিয়েশন জরিপ করে দেখল, চা পানীয় হিসেবে জনপ্রিয় করতে হলে আগে ভারতীয়দের বোঝতে হবে এ এক দারুণ গুণের পানীয়। তারপর তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে শিখিয়েপড়িয়ে দেখাতে হবে কীভাবে চা বানাতে হয়, কীভাবে আয়েশ করে চা পান করতে হয়। তারা ছোট ছোট দলকে একেকজন সুপরিনটেনডেন্টের তত্ত্বাবধানে দিয়ে একটু অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বাড়িতে বাড়িতে পাঠাতে শুরু করল। তারা প্রায় প্রতিদিন স্টোভ, কেটলি, ছাঁকনি, কাপ-পিরিচ নিয়ে হাজির হতে থাকল মানুষজনের বাড়িতে। বিনা পয়সায় যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন প্রাথমিক আপত্তি বেশি দিন টিকল না। রেলস্টেশনে চায়ের ক্যানটিন চালু হলো। এমনকি হাতে করে চা ফেরিও শুরু হলো। তারপর ‘আশীর্বাদ’ হিসেবে এল প্রথম মহাযুদ্ধ। কলকারখানায় উৎপাদনের সঙ্গে কাজের সময় বেড়ে গেল। কারখানার ক্যানটিনে ক্যানটিনে নামমাত্র মূল্যে সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যায় বিতরণ শুরু হলো শরীর চাঙা করা পানীয় চা।

এরপর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি চীনের চা-কে। বাংলা, বিহার, ওডিশা, উত্তর ভারত, দক্ষিণ ভারত—সবখানে চায়ের সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেলাম আমরা।

লেখক: প্রযুক্তিবিদ, ইনফিনিয়াম ইউকে লিমিটেড, অক্সফোর্ড, যুক্তরাজ্য

