বিসিএস নমুনা ভাইভা: ডাক্তার হয়ে পুলিশ ক্যাডারে আসতে চান কেন?

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেছেন ডা. মো. শামসুল আলম। বর্তমানে তিনি ৪২তম বিসিএসে (স্বাস্থ্য) সহকারী সার্জন হিসেবে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আত্রাই নওগাঁয় কর্মরত। ৪০তম বিসিএসে পুলিশ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত হন। তাঁর বিসিএস ভাইভা পরীক্ষা কেমন হয়েছিল সেই অভিজ্ঞতার আলোকে একটি ‘নমুনা ভাইভা’ তুলে ধরেছেন তিনি।

আমার ভাইভা হয়েছিল ৭-৮ মিনিটের মতো এবং ১৫ জনের মধ্যে ৯ নম্বর সিরিয়াল ছিল। ভাইভায় চেয়ারম্যান ও এক্সামিনার-২ (ম্যাডাম) তেমন প্রশ্ন করেননি। এক্সামিনার-১ স্যারই বেশি প্রশ্ন করেছেন।

আমি রুমের দরজা খুলেই বলি, মে আই কাম ইন স্যার।

চেয়ারম্যান: ভেতরে আসুন।

মো. শামসুল আলম: আসসালামু আলাইকুম, স্যার।

চেয়ারম্যান: ওয়ালাইকুম-আসসালাম, বসুন। (স্যারের অনুমতি পেয়ে আমি বসলাম) আপনি ডাক্তার, বাসা নওগাঁ, স্বাস্থ্য ক্যাডারে আছেন?

মো. শামসুল আলম: জি স্যার।

চেয়ারম্যান: আপনার এলাকার একজন বিখ্যাত রাজানীতিবিদের নাম বলুন।

মো. শামসুল আলম: বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আবদুল জলিল।

চেয়ারম্যান: তাঁর ছেলের নাম কী? কী করেন?

মো. শামসুল আলম: ব্যারিস্টার জনাব নিজামউদ্দিন জলিল জন। তিনি বর্তমানে সংসদ সদস্য।

এরপর এক্সামিনার-১ স্যার প্রশ্ন করতে শুরু করেন

এক্সামিনার-১: আপনার চয়েজ লিস্টগুলো বলুন।

মো. শামসুল আলম: পুলিশ, অ্যাডমিন, কাস্টমস, ট্যাক্স, স্বাস্থ্য...

এক্সামিনার-১: আপনি তো একজন ডাক্তার, মহৎ পেশায় আছেন। ডাক্তার হয়ে পুলিশ ক্যাডারে আসতে চান কেন? ইংলিশে বলুন।

মো. শামসুল আলম: I respect the medical profession from the core of my heart. But I want to be police officer, because I want to provide the service of the people of Bangladesh in a broad spectrum pattern directly and indirectly. I have a opportunity to participate in un peace keeping mission to flourish the image of Bangladesh. I have also opportunity to be promoted to supergrade in police cadre. Last but not least if i am not secured in my workplace how i can provide the best service to the people of Bangladesh. And so I want to be police officer leaving the health cadre.

এক্সামিনার-১: সুপারগ্রেড কী? পুলিশে কি এ রকম কোনো গ্রেড আছে?

মো. শামসুল আলম: সিনিয়র সচিব ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব পদমর্যাদার পোস্টকে সুপার গ্রেড বলে। পুলিশের আইজিপি (IGP) সিনিয়র সচিব পদমর্যাদার সমতুল্য।

এক্সামিনার-১: থানা-পুলিশের hierarchy বলুন।

মো. শামসুল আলম: Constable-nayek-assistant sub-inspector-Sub-Inspector-inspector

এক্সামিনার-১: পুলিশের কোন পদমর্যাদা থেকে অফিসার বলা হয়?

মো. শামসুল আলম: স্যার, sub-inspector থেকে।

এক্সামিনার-১: বাংলাদেশে করোনার কী কী ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে?

মো. শামসুল আলম: covishield, pfizer, moderna, synopharm ও synovac.

এক্সামিনার-১: করোনা ভ্যাকসিন কীভাবে কাজ করে?

মো. শামসুল আলম: করোনা ভ্যাকসিন প্রোটিন তৈরি করে যা করোনাভাইরাসের জেনেটিক ম্যাটেরিয়ালকে ধ্বংস করে এবং দেহে ইমিউনিটি সৃষ্টি করে।

এক্সামিনার-১: ইমিউনিটি কী?

মো. শামসুল আলম: Immunity is the capability of multicellular organism to resist harmful micro-organism.

এক্সামিনার-১: বাংলাদেশে ইমিউনিটির ক্ষতি হয় কী কারণে?

মো. শামসুল আলম: radiation-এর কারণে। মূলত এক্স-রেতে অনেক রেডিয়েশন থাকে।

এক্সামিনার-১: বলুন তো শ্যাডো প্যান্ডেমিক কী?

০মো. শামসুল আলম: করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বিশ্বব্যাপী যে নারী নির্যাতনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেটিকে শ্যাডো প্যান্ডেমিক বলে।

এক্সটার্নাল-১ স্যার তখন এক্সামিনার-২ ম্যাডামকে প্রশ্ন করতে বলেন। (মনে মনে বুঝতে পারলাম এক্সামিনার-১ স্যার আমার উত্তরে সন্তুষ্ট হয়েছেন)।

এক্সামিনার-২: করোনাকালীন আমরা ডাক্তার সংকটে ভুগছি। আর আপনি ডাক্তারি ছেড়ে পুলিশে আসতে চান। এ কথা বলার পরপরই ম্যাডাম চেয়ারম্যান স্যারকে ইঙ্গিত করে বলেন, আপনি প্রশ্ন করেন।

চেয়ারম্যান: আমার ভাইভা নেওয়া শেষ, আপনি প্রশ্ন করে ছেড়ে দেন।

এক্সামিনার-২: আমারও শেষ। এখন আপনি আসতে পারেন।

মো. শামসুল আলম: Thank You. সবাইকে সালাম দিয়ে আমি চলে আসি।

ডা. মো. শামসুল আলম, ৪০তম বিসিএসে পুলিশ ক্যাডার ও ৪২তম বিসিএসে (স্বাস্থ্য) সহকারী সার্জন হিসেবে সুপারিশপ্রাপ্ত।

অনুলিখন: আনিসুল ইসলাম নাঈম