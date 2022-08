বিজেএস লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি

বাংলা

বাংলায় ৩০ নম্বরের ব্যাকরণ এবং ১০ নম্বরের সাহিত্যের প্রশ্ন আসে। বিগত বছরের প্রশ্নগুলো থেকে দেখা যায় ব্যাকরণের জন্য মূলত বাক্য-সম্পর্কিত প্রশ্নগুলো বেশি আসে। যেমন: বাগধারা, প্রবাদ-প্রবচন, বাক্য শুদ্ধকরণ ইত্যাদি। এর বাইরে ব্যাকরণ অংশ থেকে ধ্বনি ও বর্ণ, ণত্ব বিধান ও ষত্ব বিধান, সন্ধি, কারক, সমাস এবং উপসর্গ থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসতে দেখা গিয়েছে। সাহিত্যের জন্য সিলেবাসে উল্লিখিত লেখকদের নামের পাশাপাশি বিগত বছরের বিসিএস পরীক্ষার সাহিত্যবিষয়ক প্রশ্নগুলো পড়লে পরীক্ষার্থীদের উপকার হবে বলে আমার ধারণা। রচনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং গুরুত্বপূর্ণ স্মরণীয় ঘটনা (বাংলায় মুসলিম আগমন থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত), বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনীতি, নীল ও সবুজ অর্থনীতি, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বিষয়াদি এবং সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ইত্যাদি—এই বিষয়গুলো রচনার জন্য পয়েন্ট আকারে পড়ে রাখতে পারলে উপকার হবে বলে আশা করছি। পত্র লিখন, ভাবসম্প্রসারণ কিংবা সারমর্ম-সারাংশের ক্ষেত্রে লেখার নিয়মগুলো শিখে রাখলে পরীক্ষার হলে একজন পরীক্ষার্থী সঠিকভাবে লিখতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

ইংরেজি

English Grammar-এর কোনো একটা বই থেকে Synonym-Antonym, Sentence correction, idiom and phrases, preposition, right form of words, transformation of sentences (including voice and narration), determiner ইত্যাদি টপিকগুলো অনুশীলন করা ভালো। এ ছাড়া সাহিত্য অংশের জন্য আইন ও বিচার-সম্পর্কিত বইয়ের নাম ও তার লেখকের নাম, ইংরেজি সাহিত্যের পিরিয়ডসমূহ এবং সেই পিরিয়ডের খুব আলোচিত এক বা দুজন লেখকের জনপ্রিয় বা বহুল পরিচিত বইয়ের নাম পড়ে রাখতে পারেন। বাকি ৭০ নম্বরের জন্য বাংলার মতো লেখার নিয়মগুলো সঠিকভাবে শিখে যেতে পারেন।

গণিত

গণিতের ক্ষেত্রে যেহেতু সময় খুব কম সরল, সরল মুনাফা, ঐকিক নিয়ম, গড়, অনুপাত, বীজগণিতের জন্য সূত্রসমূহ এবং তাদের প্রয়োগ, মান নির্ণয়, মিডল ফ্যাক্টর এবং জ্যামিতির ক্ষেত্রে ত্রিভুজ, পিথাগোরাসের উপপাদ্য এবং বৃত্ত খুব ভালোমতো অনুশীলন করে নিতে পারেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবম-শ্রেণির সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের যে টপিকগুলো জুডিশিয়ারির সিলেবাসে আছে এবং জুডিশিয়ারির পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্নগুলো খুব ভালোমতো পড়ে নিতে পারেন।

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৭১), বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, অর্থনীতি, বাংলাদেশের সংস্কৃতি, গণমাধ্যম এবং তাদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলো দেখলে পরীক্ষার্থীরা উপকৃত হবেন। আন্তর্জাতিক অংশের ক্ষেত্রে চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের ওপর তার প্রভাব, কাশ্মীর ইস্যু, ফিলিস্তিন ইস্যু, তাইওয়ান ইস্যু, বর্তমান বিশ্বে জাতিসংঘের ভূমিকা, আন্তর্জাতিক আদালত, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতসহ সাম্প্রতিক বিষয়গুলো এই শেষ সময়ে পড়া উচিত বলে মনে করছি।

আইনের ক্ষেত্রসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ:

দেওয়ানি আইনের ক্ষেত্রে দেওয়ানি মামলার ধাপসমূহ খুব ভালোমতো আত্মস্থ করা প্রয়োজন। এ ছাড়া সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ক্ষেত্রে ধারা ৮-৯ এর পার্থক্য, ৯ ধারার যাবতীয় বিষয়াদি, ১২ ও ২১ ধারার উদাহরণসমূহ, ধারা ৩১, ৩৫ এবং ৩৯, ঘোষণামূলক মোকদ্দমা, নিষেধাজ্ঞা এবং ২২ ধারার অধীন সান্ত্বনামূলক ক্ষতিপূরণ পড়তে হবে। তামাদি আইনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্নগুলোর ধারাগুলো এবং সংশ্লিষ্ট উদাহরণগুলো ভালোমতো পড়তে হবে।

ফৌজদারি আইনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্নগুলোর সঙ্গে মামলার ধাপ, কোর্টসমূহের নাম এবং অধীনতা, এখতিয়ার, আপিল, রিভিউ এবং রিভিশন ভালোমতো পড়তে হবে। দণ্ডবিধি থেকে অন্য সবকিছুর সঙ্গে সাধারণ ব্যতিক্রম, প্ররোচনা, নিন্দনীয় নরহত্যা এবং হত্যা-সম্পর্কিত বিধান এবং ব্যতিক্রম, চুরি, ডাকাতি, দস্যুতা এই বিষয়গুলো ভালোমতো পড়তে হবে।

সাংবিধানিক আইনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের গঠন কার্যাবলি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসমূহ, সাংবিধানিক মতভেদ এবং প্রাধান্য, রিট এখতিয়ার, সংবিধান সংশোধন এবং বিভিন্ন সংশোধন-সম্পর্কিত মামলা খুব ভালোমতো পড়া উচিত বলে মনে করছি।

সর্বোপরি পরীক্ষার হলে মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করুন। সব প্রশ্নের উত্তর লেখার চেষ্টা করুন। নিজের স্রষ্টার ওপর বিশ্বাস রাখুন। নিয়মিত তাকে ডাকুন এবং হতাশ না হয়ে যতটুকু সম্ভব পড়ে যান। ইনশা আল্লাহ ভালো কিছু হবে।

অনুলিখন: মোছা. জেলি খাতুন