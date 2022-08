তুরস্কে উচ্চশিক্ষা: স্যাট বা টোফেল বাধ্যতামূলক নয়

ট্যুরিজম, মেডিকেল ট্যুরিজমের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার জন্য তুরস্কের কদর দিন দিন বেড়েই চলেছে। তুর্কি বুর্সলারি স্কলারশিপের জন্য প্রতিবছর প্রায় ১৭৮টি দেশ থেকে ব্যাচেলর, মাস্টার্স ও পিএইচডির জন্য আবেদন জমা হয়ে থাকে। আর বাংলাদেশ এর মধ্যে একটি। এই স্কলারশিপের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক তুরস্ক সরকার।



আবেদনের সময় ও পদ্ধতি

এই বৃত্তির আবেদনের জন্য জন্মনিবন্ধন সার্টিফিকেট অথবা পাসপোর্ট যেকোনো একটি দিয়ে করা যাবে, তবে পাসপোর্ট দিয়ে আবেদন করাই বাঞ্ছনীয়। বৃত্তির আবেদন প্রতিবছর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে হয়ে থাকে। পর্যায়ক্রমে মূল্যায়নের পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ই-মেইলের মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত তুরস্ক দূতাবাসে ইন্টারভিউ ও কোয়ান্টিটেটিভ এক্সামের জন্য জানিয়ে থাকে। পরবর্তী ধাপে কোয়ান্টিটেটিভ এক্সাম, ইন্টারভিউ এবং আবেদনের সময় তুর্কি বুর্সলারি স্কলারশিপের ওয়েবসাইটে যে পেপারস সার্টিফিকেটগুলো আপলোড করা হয়েছে, সেগুলোর সমন্বয়ে আগস্ট মাসের প্রথম দিকে ফাইনাল রেজাল্ট প্রকাশ করা হয়। বৃত্তির আবেদনের সময় ইউনিভার্সিটি, সাবজেক্ট ও কোন ল্যাঙ্গুয়েজে (টার্কিশ অথবা ইংলিশ) পড়তে চান, সেসব সিলেক্ট করার সুযোগ থাকে। একজন আবেদনকারী সর্বোচ্চ ১২টি ইউনিভার্সিটি তাঁর চয়েজ লিস্টে যুক্ত করতে পারেন। যাঁরা টার্কিশ ল্যাঙ্গুয়েজে পড়ার সুযোগ পান, তাঁদের এক বছর টার্কিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (TÖMER) শেখানো হয় এবং এর খরচ তুরস্ক সরকার বহন করে থাকে। এই বৃত্তির জন্য স্যাট অথবা টোফেল দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়, তবে যদি আপনার লক্ষ্য থাকে তুরস্কের টপ ইউনিভার্সিটিতে পড়ার এবং ইংরেজিতে পড়াশোনা করার, তাহলে এই টেস্টগুলো যথেষ্ট ভূমিকা পালন করবে।



সহশিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত থাকুন

বৃত্তির ক্ষেত্রে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিজ যথেষ্ট ভূমিকা রাখে, যেমনটা রেখেছে আমার ক্ষেত্রে। ছোটবেলা থেকে পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়ার থেকে এটা-ওটা বানানোতে আগ্রহ ছিল প্রচণ্ড। ধীরে ধীরে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে রোবটিকসে আসা এবং টানা তিন বছর জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান মেলায় দেশসেরা হওয়া, রোবট অলিম্পিয়াডে গোল্ড মেডেল জেতা, টানা তিন বছর নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জে গ্লোবাল নমিনেশন পাওয়া এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধি হয়ে তুরস্ক সরকার কর্তৃক আয়োজিত টেকনোফেস্টে গ্লোবালি পঞ্চম হওয়া আমার আবেদনে যথেষ্ট বড় ভূমিকা পালন করেছিল। এ জন্য বলব, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিজের অবশ্যই প্রয়োজন আছে, কারণ স্কলারশিপের জন্য যাঁরা আবেদন করে থাকেন, তাঁদের অধিকাংশের রেজাল্ট ভালো হয়ে থাকে কিন্তু এই যুদ্ধে নিজেকে সেরা প্রমাণ করার জন্য এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিজের বিকল্প নেই।

সুযোগ-সুবিধা

তুরস্ক সরকারের এই বৃত্তিতে একজন শিক্ষার্থীকে অন্যান্য দেশের বৃত্তির থেকে বেশি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়; বিশেষ করে তুরস্কে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে তুরস্কে যাওয়ার এয়ার টিকিট পর্যন্ত দেওয়া হয়। প্রতি মাসে ১ হাজার টার্কিশ লিরা স্টাইপেন্ড দেওয়া হয়। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য ডরমিটরিরও ব্যবস্থা রয়েছে, ফলে শিক্ষার্থীকে থাকা এবং খাওয়ার জন্য আলাদাভাবে কোনো চিন্তা করতে হয় না। এর বাইরেও যদি শিক্ষার্থীর টার্কিশ ল্যাঙ্গুয়েজে পড়াশোনা করতে হয়, সে ক্ষেত্রে ১ বছর তুরস্ক সরকারের খরচে ভাষা শেখানো হয় এবং ভাষা শেখার পরপরই সেই শিক্ষার্থী তাঁর একাডেমিক পড়াশোনা শুরু করতে পারে।



পরীক্ষার ধরন

কোয়ান্টিটেটিভ এক্সাম যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে স্কলারশিপ পাওয়ার ক্ষেত্রে। আর এই এক্সামে সাধারণত ম্যাথ ও আইকিউ-সম্পর্কিত সমস্যা দেওয়া হয়ে থাকে। ৩০টি মাল্টিপল চয়েজ কোশ্চেন, যা ১ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সমাধান করতে হবে এবং সমস্যাগুলোর সমাধান বের করার জন্য প্রতিটি প্রশ্নের নিচে কিছুটা জায়গা পাওয়া যায়। ডিটেইলসে ম্যাথ করার কোনো প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে উত্তর বের করতে পারলেই যথেষ্ট। আর এক্সামের সিলেবাসের কথা বলতে গেলে এইচএসসি লেভেলের ম্যাথ (Real Numbers and Inequalities, Complex numbers, Polynomials and polynomial equations, Matrices, Conics, Circle, Straight lines, Differentiation and Integration) এবং আইকিউ সলভিং করতে হবে প্রচুর পরিমাণে। আর ইন্টারভিউর জন্য আপনি যে ইউনিভার্সিটিগুলো আবেদনের সময় নির্বাচন করেছিলেন, সেগুলো সম্পর্কে এবং সেই সব ইউনিভার্সিটি যে শহরে অবস্থিত এবং শহরটি কিসের জন্য বিখ্যাত, এর ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা নিয়ে যেতে হবে।



লেটার অব ইনটেন্ট

তুর্কি বুর্সলারি স্কলারশিপ পাওয়ার ক্ষেত্রে ‘লেটার অব ইনটেন্ট’ বড় ভূমিকা পালন করবে। এখানে শালীন ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে হবে যে পৃথিবীতে আরও দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন আপনি তুরস্কে পড়াশোনা করতে চান।

অনুলিখন: জুবায়ের আহম্মেদ

সাইয়েদুল মোস্তায়িন তরঙ্গ, শিক্ষার্থী, সাকারিয়া ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপ্লাইড সায়েন্স, তুরস্ক