বিসিএস নমুনা ভাইভা: ইউরোপে শ্রমিক পাঠাচ্ছি না কেন?

এভাবেই (আপনাকে যদি অ্যাম্বাসেডর করা হয়, প্রবাসীদের নিয়ে আপনি কী কী কাজ করবেন?) বিসিএস মৌখিক পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর করেছেন ৪০তম বিসিএসে সাধারণ শিক্ষায় (সুপারিশ প্রাপ্ত) প্রথম স্থান অধিকারী (ইংরেজি) নূর ইসরাত জাহান তাজিন। নিজের ভাইভা অভিজ্ঞতার আলোকে একটি নমুনা ভাইভা তুলে ধরেছেন তিনি।

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: (প্রবেশ করে) আসসালামু আলাইকুম।

চেয়ারম্যান: কোথায় পড়াশোনা করেছেন?

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: স্যার, আমি বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স এবং মাস্টার্স করেছি।

চেয়ারম্যান: এখন কী করেন, গ্রামের বাড়ি কোথায়?

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: আপাতত কিছু করছি না। আমার গ্রামের বাড়ি জামালপুর।

চেয়ারম্যান: আপনার বাবা কী করেন?

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: আব্বু কৃষিভিত্তিক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। (চেয়ারম্যান স্যার এ বিষয়ে ডিটেলস জানতে চেয়েছেন)

চেয়ারম্যান: আপনার চয়েজ লিস্ট বলুন?

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: বিসিএস পররাষ্ট্র, বিসিএস প্রশাসন, বিসিএস নিরীক্ষা ও হিসাব...

চেয়ারম্যান: শিক্ষা নেই? কোন সাবজেক্টে পড়াশোনা করেছেন?

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: জি স্যার, আছে। ইংরেজি।

এক্সামিনার-১: Why foreign affairs is your first choice?

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: Sir, the opportunity of being an official representative of our country in other countries is an honour. I want to work in different locations around the world and represent Bangladesh. Besides, if I can join in foreign service, I will be able to meet prominent personalities, like diplomats, high level officials, politicians, national and global leaders. I also be able to understand varied culture around the world and participate in making and developing foreign relations. Several diplomatic traing from the service like regional and liguistic expertise, leadership fitness will help me to flourish my individual self.

এক্সামিনার-১: What is the difference between Ambassador and High Commissioner?

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: The ambassador is the head of the embassy, and it is the official representation in the capital. High commissioner is the head of High Commission. Sir, High commission is simply an embassy and it is the diplomatic representation among British Commonwealth countries.

এক্সমিনার-২: Who are the Commonwealth countries?

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: The countries which are the former territories of the British Empire, called Commonwealth countries.

এক্সামিনার-১: ব্রিটিশরা কি বাংলাদেশে এসেছিল? কত সালে?

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: জি স্যার, এসেছিল। সঠিক সাল মনে নেই। তবে, আঠারো শ শতকে এসেছিল।

এক্সামিনার-১: কমনওয়েলথ দেশ কয়টি?

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: স্যার, ৫৪টি।

এক্সামিনার-১: You know, recently there is a crisis around the world. Can you tell us about the problem?

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: Sure sir, recently there arises a crisis between Russia and Ukraine regarding the issues when Ukraine declared that she will join NATO which is not acceptable to Russia. As Russia thinks that it will be a threat to her nationational security. Russia warns Ukraine that if Ukraine join NATO, Russia will attack on them. On the other hand, USA declared to impose several sanctions upon Russia, if Russia invade Ukraine. USA officals are trying to resolve the current deadlock in negotiations.

এক্সামিনার-১: আপনাকে যদি অ্যাম্বাসাডর করা হয়, প্রবাসীদের নিয়ে আপনি কী কী কাজ করবেন?

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: বাংলাদেশের উন্নতি ও অগ্রগতির প্রধান সোপান হলো রেমিট্যান্স যোদ্ধারা। আমাকে অ্যাম্বাসাডর করা হলে আমি চেষ্টা করব, দূতাবাসে তাঁদের কাজগুলো সহজে ও দ্রুত করে দেওয়ার জন্য। তাঁরা যেখানে কাজ করবেন, সেখানের কর্মপরিবেশ এবং যথাযথ মজুরি পাচ্ছেন কি না, সে বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করব। প্রবাসীদের যেকোনো সমস্যা সমাধানে ইমার্জেন্সি হেল্প লাইনব্যবস্থা প্রদান, সে দেশের বিভিন্ন আইনি সহায়তা ও নাগরিক সুবিধা লাভে সাহায্য করা। তা ছাড়া বিদেশে গমনের সময় প্রবাসীরা নানা অসুবিধার সম্মুখীন হন; বিশেষ করে অসাধু চক্রের পাল্লায় পড়ে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হন। তাঁরা যেন প্রপার চ্যানেল ফলো করে যথাযথ প্রশিক্ষণ নিয়ে বিদেশে যেতে পারেন, সে বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য কর্মশালার আয়োজন করব। এ ছাড়া বিভিন্ন রিক্রুটিং কোম্পানির সঙ্গে অথবা সে দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অধিক হারে দক্ষ কর্মী পাঠানোর নতুন শ্রমবাজার তৈরির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করব।

চেয়ারম্যান: মধ্যপ্রাচ্যে যে আমরা নারী শ্রমিক পাঠাচ্ছি, আপনি কি এ বিষয়টা সাপোর্ট করেন?

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: জি স্যার, আমি এ বিষয়টাকে সাপোর্ট করি। কেননা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পুরুষের পাশাপাশি নারী প্রবাসীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

চেয়ারম্যান: কিন্তু তাঁরা তো ওখানে খুব নির্যাতিত হচ্ছেন, তারপরও কেন পাঠাব?

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: স্যার, এটা ঠিক যে কিছু কিছু নারী প্রবাসী শ্রমিক, বিশেষ করে গৃহকর্মী হিসেবে যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁরা নির্যাতিত হচ্ছেন। কিন্তু আমার জানা মতে, এর সংখ্যা খুবই কম। যথাযথ মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা হলে, এ সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

চেয়ারম্যান: আমাদের মিনিস্ট্রিতে কিন্তু মনিটরিং উইং আছে, তারপরও তো হচ্ছে না।

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: স্যার, এ ক্ষেত্রে আমরা সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের সঙ্গে কথা বলতে পারি, যেহেতু এ জন্য দায়ভার তাদেরই। তাতেও যদি সমাধান না হয় তাহলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেমন জাতিসংঘ, আইএলও; এ ছাড়া যেহেতু মধ্যপ্রাচ্যেই এ সমস্যা বেশি, তাই ওআইসির মাধ্যমে আমরা সেসব দেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারি। পাশাপাশি আমাদের কর্মীদেরও সচেতন করতে পারি। যাতে তাঁরা এ রকম বিরূপ পরিস্থিতিতে কীভাবে সাহায্য পেতে পারেন। এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো সোচ্চার ভূমিকা রাখতে পারে।

চেয়ারম্যান: ইউরোপে কেন আমরা শ্রমিক পাঠাচ্ছি না? ওসব দেশে তো এ সমস্যা নেই।

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: স্যার, ইউরোপেও আমরা শ্রমিক পাঠাচ্ছি, তবে অপেক্ষাকৃত কম।

এক্সামিনার-১: টোংগায় কী ঘটেছিল?

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: স্যার, গত সপ্তাহে টোংগার উপকূলে আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাত হয় এবং ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর ফলে টোংগায় সুনামি সতর্কতা জারি হয়।

এক্সামিনার-১: টোংগা কোথায়?

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: প্রশান্ত মহাসাগরে।

এক্সামিনার-১: প্রশান্ত কি সাগর না মহাসাগর?

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: স্যার, মহাসাগর।

এক্সামিনার-২: What is the difference between ocean and Sea?

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: Sir, Seas and oceans are both large bodies of water, but their most obvious difference is their size. Ocean are larger by both area and depth than seas.

এক্সামিনার-২: What is Bering strait?

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: The Bering strait is a strait between the Pacific and Arctic Ocean that separated Russia and America.

এক্সামিনার-২: What is chancery?

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: It's a diplomatic office which is subordinate to the state's main representation in the capital. It's located in the major cities normally. (ভুল উত্তর, সঠিক উত্তর-Chancery is an office attatched to an embassy or consulate.)

এক্সামিনার-২: Do you know about COP-26?

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: Yes sir, COP-26 is the 26 th United Nations climate change conference which was held in Glasgow, Scotland from 31 October to 23 November 2021. On that occasion, countries of the world decide to accelerate action towards the goals of the Paris Agreement. Our Honourable Prime Minister, Sheikh Hasina there accalimed as best deal maker for her negotiating quality regarding

climate issues.

এক্সামিনার-২: What are the proposals of Prime Minister?

নূর ইসরাত জাহান তাজিন: Our Honourable Prime Minister has present four proposals. The first of these was that the major emitters industrialised countries must submit ambitious new NDC's for upgrade climate action.

Secondly, to mobilize the promise of USD 100 billion annually in climate finance to developing countries. She reiterated the CVF's demands that the finance should be split 50: 50 between mitigation and adaptation.

(চেয়ারম্যান স্যার এরপর থামিয়ে দিয়ে কাগজপত্র নিয়ে আসতে বলেন এবং শুভকামনা জানান।)

