ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে পুলিশে আসতে চাইছেন কেন?

বিসিএস ভাইভা বোর্ডে বসলে কম-বেশি সবারই বুক ধড়ফড় করে। যতটা কম ভুল করে বোর্ড থেকে বের হওয়া যায়, ততই ভালো। আমি এই কৌশল অবলম্বন করেই প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। অবশেষে এল সেই কাঙ্ক্ষিত দিন। সাবধানে দরজা খুলে সালাম দিয়ে ভাইভা বোর্ডে প্রবেশ করলাম। বোর্ড চেয়ারম্যানসহ বাকিদের আলাদাভাবে সালাম দিতেই স্যার বসতে বললেন। চেয়ারম্যান স্যার অনেক মনোযোগ দিয়ে আমার কাগজপত্র দেখছিলেন। নাম, ঠিকানা জানতে চেয়ে প্রশ্ন করা শুরু করলেন।

চেয়ারম্যান: আপনার সাবজেক্ট কি ইইই (ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং)?

ফাইজুল করীম আদর: জি না, স্যার, ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইসিই)।

চেয়ারম্যান: আচ্ছা, আমার ছেলে তো ইইইতে পড়ে। আপনার সাবজেক্টের সঙ্গে এর পার্থক্য কী?

ফাইজুল করীম আদর: স্যার, ইইইতে পাওয়ার সিস্টেম নিয়ে আলাদা করে পড়ানো হয়, যা ইসিইতে জাস্ট ওভারভিউ দেওয়া হয়। ইসিইতে ইলেকট্রনিকসের ওপর আলাদা জোর দেওয়া হয় এবং রাডার, ফাইবার অপটিকস, মাইক্রোওয়েভ, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন, ওয়ারলেস কমিউনিকেশন বিস্তারিত পড়ানো হয়।

চেয়ারম্যান: বাংলাদেশে কী কী পদ্ধতিতে পাওয়ার জেনারেট করা হয়?

ফাইজুল করীম আদর: গ্যাস ও কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পাশাপাশি সোলার ইলেকট্রিসিটি, হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি ও বায়ুবিদ্যুৎ পদ্ধতিতে।

চেয়ারম্যান: বর্জ্য দিয়ে কীভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়?

ফাইজুল করীম আদর: বর্জ্য পুড়িয়ে যে তাপ উৎপন্ন হয় তার মাধ্যমে পানিকে বাষ্পে পরিণত করে হাই প্রেশার স্টিমের সাহায্যে জেনারেটরের টারবাইন ঘোরানো হয়।

তারপর চেয়ারম্যান স্যার এক্সামিনার-১-এর কাছে হস্তান্তর করলেন:

এক্সামিনার-১: বিসিএসের পছন্দ তালিকা বলেন?

ফাইজুল করীম আদর: বিসিএস পুলিশ, বিসিএস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, বিসিএস কাস্টমস।

এক্সামিনার-১: What is Policing in Police?

ফাইজুল করীম আদর: টার্মটি আমার জানা না থাকলেও পুলিশের কর্মকাণ্ড মনিটরিং, সদস্যদের প্রপার কাউন্সেলিংয়ের ব্যাপারে আলোকপাত করলাম। স্যার মোটামুটি সন্তুষ্ট হলেন।

এক্সামিনার-১: এটা করতে জেলা পর্যায়ে কাদের দায়িত্ব দেওয়া উচিত?

ফাইজুল করীম আদর: স্যার, এসব বিষয়ে পুলিশ ইন্টারনাল ওভারসাইট, আইজিপি কম্পেইল সেল কাজ করছেন। জেলা পর্যায়েও এসব এনটিটির কাজ করা সম্ভব। তবে অধিকতর স্বচ্ছতা রাখার জন্য সরকারি সব প্রতিষ্ঠানেই সরকারের নিবেদিতপ্রাণ কোনো সংস্থার মাধ্যমে মনিটরিং বা কাউন্সেলিং করা যেতে পারে।

এক্সামিনার-১: ছায়া তদন্ত অর্থ কী?

ফাইজুল করীম আদর: চাঞ্চল্যকর অপরাধের তদন্তে তদন্তকারী সংস্থার পাশাপাশি অন্যান্য সংস্থার প্যারালাল তদন্ত।

চেয়ারম্যান: আপনি কি বিবাহিত?

ফাইজুল করীম আদর: জি স্যার।

চেয়ারম্যান: ওয়াইফ কী করেন?

ফাইজুল করীম আদর: স্যার, আমরা একই সংস্থায় আছি।

পরে চেয়ারম্যান স্যার ও এক্সামিনার-১ স্যার বর্তমান চাকরি নিয়ে কিছু প্রশ্ন করেন। তারপর চেয়ারম্যান স্যার এক্সামিনার-২-এর কাছে হস্তান্তর করেন:

এক্সামিনার-২: পুলিশ রিলেটেড বেসিক আইনগুলোর নাম বলুন।

ফাইজুল করীম আদর: Code of Criminal Procedure, Police Act, Evidence Act, Police Regulation of Bengal, Penal Code etc.

চেয়ারম্যান: আপনার আসনের এমপির নাম কী?

ফাইজুল করীম আদর: বীর মুক্তিযোদ্ধা আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহার।

চেয়ারম্যান: কুমিল্লা টাউন হলের ইতিহাস বলুন।

ফাইজুল করীম আদর: ১৮৮৫ সালে কান্দিরপাড়ের ৩ একর ৪৩ শতক জায়গা নিয়ে কুমিল্লা টাউন হল প্রতিষ্ঠিত হয়। হলের প্রতিষ্ঠাতা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজপরিবারের সদস্য মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর।

চেয়ারম্যান: বধ্যভূমি কাকে বলে?

ফাইজুল করীম আদর: আমি মুক্তিযুদ্ধ ও শহীদদের প্রসঙ্গ টেনে উত্তর দিলেও স্যার সিম্পলিফাই করে বুঝিয়ে দিলেন যে ভূমিতে বধ করা হয়, সেটাই বধ্যভূমি।

চেয়ারম্যান: সিপাহি বিদ্রোহ কেন হয়েছিল? ব্যারাকপুর কোথায়?

ফাইজুল করীম আদর: তৎকালীন ভারতীয় সিপাহিদের মাঝে এন্ডফিল নামক একটি রাইফেল প্রবর্তন করা হয়। এর কার্তুজে গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে বলে প্রচার হওয়ার পর দেশীয় সৈন্যরা তা ব্যবহার করতে অস্বীকৃতি জানায়। এভাবেই সিপাহি বিদ্রোহের সূচনা। ব্যারাকপুর ভারতের পশ্চিমবঙ্গে।

চেয়ারম্যান স্যার আবার এক্সামিনার-২ স্যারকে প্রশ্ন করতে বললেন:

এক্সামিনার-২: আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ পুলিশে কীভাবে অ্যাপ্লাই করবেন?

ফাইজুল করীম আদর: তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল পুলিশিং নিশ্চিত করে।

এক্সামিনার-২: বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের কিছু অসুবিধা বলুন?

ফাইজুল করীম আদর: সব স্যাটেলাইট স্পেসেফিক পারপাসে ডিজাইন করা। বিনয়ের সঙ্গে জানা নেই বলে স্কিপ করলাম।

চেয়ারম্যান: ঠিক আছে, আপনি তাহলে আসুন।

ফাইজুল করীম আদর: কাগজপত্র বুঝে নিয়ে আমি সালাম দিয়ে দরজা খুলতে যাব এমন সময় চেয়ারম্যান স্যার ডাক দিলেন। স্যারের দিকে আসতে বললেন।

চেয়ারম্যান: আপনার উচ্চতা কত?

ফাইজুল করীম আদর: স্যার, ৬ ফিট ২ ইঞ্চি।

চেয়ারম্যান: এই উচ্চতার জন্য বডি ঠিক রাখতে ডেইলি কত ক্যালরি খাদ্য খেতে হয় জানেন?

ফাইজুল করীম আদর: দুঃখিত স্যার। জানা নেই।

চেয়ারম্যান: বেস্ট অব লাক।

ফাইজুল করীম আদর: তিনজনকে আলাদাভাবে সালাম দিয়ে দরজা সাবধানে বন্ধ করে বাইরে এলাম।



লেখক:মেধাক্রম-০১, ৪০তম বিসিএস পুলিশ (সুপারিশপ্রাপ্ত)।

অনুলিখন: আনিসুল ইসলাম নাঈম