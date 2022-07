চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: খ ও ঘ ইউনিটের ভর্তি প্রস্তুতি

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর স্বপ্ন থাকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার কিন্তু অনেক সময় সঠিক গাইডলাইনের অভাবে সেই স্বপ্ন পূর্ণতা পায় না। কাজেই সঠিক সময় ও সঠিক দিকনির্দেশনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ। অনেকে ভালো রেজাল্ট করেছে আবার অনেকেরই খারাপ, তবে সবার জন্য এখনো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১০০ এককের দরজা খোলা রয়েছে। আর সবুজের এই খোলা দরজায় প্রবেশ করতে হলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে হবে। সেসব বিষয় জানাবে আমাদের ২০২০-২১ ভর্তি পরীক্ষায় ঘ ইউনিটে তৃতীয় স্থান অধিকারকারী ফাহিম শাকিল।

বাংলা: ভর্তি পরীক্ষায় কোনো বিষয়কে ছোট করে দেখা যাবে না। কারণ বিষয়ভিত্তিক নম্বর আপনার মেরিট এগিয়ে রাখতে সাহায্য করবে। যেহেতু চবির ভর্তি পরীক্ষায় সম্পূর্ণ সিলেবাস অনুসরণ করা হবে। তাই সাহিত্যের জন্য পাঠ্যবইয়ের ১২টি গদ্য ও পদ্য লাইন-বাই-লাইন ভালোভাবে দেখতে হবে, সঙ্গে উপন্যাস ও নাটকেও চোখ বোলাতে হবে, উপন্যাস ও নাটক পড়ার সময় বুঝে বুঝে পড়তে হবে। কারণ প্রতিবছরই এখান থেকে প্রশ্ন হয়। সেই সঙ্গে প্রত্যেক পাঠের শব্দার্থ ও টীকা, পাঠ পরিচিতি, লেখক পরিচতি, উল্লেখযোগ্য কর্ম, লেখকের ছদ্মনাম ও উপাধি ভালোভাবে দেখতে হবে। ব্যাকরণ অংশে ভালো করার জন্য ৯ম-১০ম শ্রেণির বইটা দেখলে হবে। তবে ব্যাকরণ অংশে, সন্ধি, সমাস, প্রকৃতি-প্রত্যয়, কারক-বিভক্তি এবং উপসর্গ থেকে প্রতিবছর ঘুরেফিরে প্রশ্ন হয়। বিচরণ অংশে বাগধারা, সমার্থক ও বিপরীত শব্দ, এককথায় প্রকাশ, পারিভাষিক শব্দগুলো মুখস্থ করতে হবে। এর পাশাপাশি বিগত সালের বিসিএস ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আসা প্রশ্নগুলো দেখতে পারেন।

ইংরেজি: বলা হয়ে থাকে ইংরেজিতে ভালো করতে পারলে চান্স অনেকটাই নিশ্চিত। আসলে বিষয়টা সত্য, তবে এর জন্য প্রয়োজন বেশি বেশি অনুশীলন করা, টপিক ধরে ধরে চর্চা করা। Grammar'র Rules মুখস্থ না করে বরং বেশি বেশি example দেখা। চবির ভর্তি পরীক্ষায় যেহেতু ইংরেজি অংশে মেইন বই থেকে প্রশ্ন হয় না, সেহেতু বিগত সালের প্রশ্নগুলো পড়লে একটা সমক্ষক ধারণা পাওয়া যাবে। সঙ্গে বাজারে প্রচলিত দুই-একটা বই দেখলে হবে। Grammar অংশের জন্য ‘টোপেল’ বইটা দেখা যেতে পারে। সঙ্গে Dangling modifier, voice, Narration, pronoun, Subject verb-agreement, Right form verb inversion এবং conditional sentence টপিকগুলো গুরুত্বপূর্ণ। vocabulary অংশে Synonyms and Antonyms, one word substitution, spelling, phrases and idioms, preposition এবং Group verb ভালোভাবে মুখস্থ করতে হবে। কারণ এই অংশে অনেকেই পিছিয়ে থাকে, যার দরুন আশানুরূপ রেজাল্ট করতে পারে না। ভালো রেজাল্টে Vocabularyর ভূমিকা অনন্য। কাজেই সময় ও পরিকল্পনার সমন্বয়ে এই পাঠে ভালো করা যায়।

সাধারণ জ্ঞান & Analogy: সাধারণ জ্ঞান সমানভাবে বি ও ডির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মূলত এই অংশে তিন ধরনের প্রশ্ন হয়ে থাকে। সাম্প্রতিক, আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশ বিষয়াবলি। বাংলাদেশ বিষয়াবলি অংশে মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন, সংবিধান, বাংলাদেশের সংসদ ও প্রশাসন, উপজাতি, প্রাচীন জনপদ, আধুনিক যুগ ও বাংলায় ইউরোপীয় শাসন, নদ-নদী, অর্থনীতি, বাংলা একাডেমি, স্থাপত্যকলা, বাংলাদেশের চুক্তি, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ এবং খেলাধুলা এসব অধ্যায় থেকে প্রশ্ন হয়। আন্তর্জাতিক বিষয়ে সচরাচর জাতিসংঘ, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট, প্রধান নদী, প্রণালি, লাইন ও সীমারেখা, উক্তি, পুরস্কার ও সম্মাননা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় বাসভবন, চিত্রকর, সম্মেলন, বিখ্যাত বই এবং উল্লেখযোগ্য চুক্তি থেকে প্রশ্ন হয়। সাম্প্রতিক বিষয়ের জন্য নিয়মিত সাংবাদপত্রে চোখ রাখতে হবে। সাধারণ জ্ঞানের পাঠ যেহেতু বিশাল তাই এই অধ্যায় কৌশলে রপ্ত করতে হবে। Analogy তে ভালো করার মূলমন্ত্র হলো শব্দভান্ডার বাড়ানো। একই সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনাকে প্রসারিত করতে হবে। যে যত বেশি ভালো চিন্তা করে উত্তর করতে পারবে, সে এ বিষয়ে ভালো মার্কস পাবে এবং এগিয়ে থাকবে। বেশি বেশি চর্চার মধ্য দিয়ে এর ভীতি দূর করে নিজের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। সঙ্গে কোনো একটা বই থেকে এর ওপর মডেল টেস্ট দেওয়ায় বুদ্ধিমানের কাজ। সঙ্গে বিগত সালের প্রশ্নগুলো দেখতে যেন ভুল না হয়।