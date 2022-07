চাকরির ভাইভা: যা জানা জরুরি

ভাইভা দেওয়ার জন্য ফরমাল ও রুচিশীল পোশাক বাছাই করুন। তীব্র-উৎকট গন্ধযুক্ত পারফিউম ব্যবহার করবেন না। হাতে সময় নিয়ে বাসা থেকে বের হোন। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ভাইভা দেওয়ার জন্য গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো উচিত। সালাম দিয়ে অনুমতি নিয়ে ভাইভার রুমে প্রবেশ করুন। আপনাকে বসতে বলার পরে ধন্যবাদ দিয়ে বসুন। না হলে কিছুক্ষণ পরে অনুমতি নিয়ে বসুন। হাত টেবিলের ওপরে রাখবেন না। কোনো উত্তর দেওয়ার সময় আই-কন্টাক্ট ঠিক রাখুন। অর্থাৎ, প্রশ্নকর্তাদের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিন। এতে প্রার্থী কতটুকু আত্মবিশ্বাসী তা বোঝা যায়।

কথা বলার সময় আঞ্চলিকতা ও হাত নাড়ানো, মাথা চুলকানো ইত্যাদি পরিহার করুন। কোনো প্রশ্ন বুঝতে না পারলে বিনয়ের সঙ্গে আবার জিজ্ঞেস করুন। কোনো প্রশ্নের উত্তর না জানলে বিনয়ের সঙ্গে ‘সরি’ বলুন। কোনোভাবেই গোঁজামিল দিয়ে ভুল উত্তর দিতে যাবেন না। মনে রাখবেন, চাকরি পাওয়ার জন্য ভাইভা বোর্ডে সব প্রশ্নের উত্তর পারতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কিছু কঠিন প্রশ্ন করা হতে পারে উত্তর জানার জন্য নয়, বরং সেই পরিস্থিতিতে আপনার মানসিক অবস্থা যাচাই করার জন্য। ভাইভা বোর্ডে যেকোনো ধরনের পরিস্থিতিতেই মাথা ঠান্ডা রাখুন। সর্বদা বিনয়ী ও ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করুন। নিজে থেকে কখনো হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করতে যাবেন না, তাঁরা হাত বাড়ালে তবেই হ্যান্ডশেক করবেন। ভাইভা শেষে ধন্যবাদ ও সালাম দিয়ে বের হয়ে আসুন।

ভাইভা টিপস:

নিজের নামের অর্থ এবং নিজের নামের সঙ্গে মেলে এমন বিখ্যাত ব্যক্তি সম্পর্কে জানা

নিজের সম্পর্কে বাংলা/ইংরেজিতে কিছু বলা (একান্ত পারিবারিক বিষয়ে না বলে নিজে কতটুকু দক্ষ, যোগ্য, আত্মবিশ্বাসী ও চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত, সে সম্পর্কে বলা উচিত)

ভাইভার দিনের ইংরেজি, বাংলা, আরবি তারিখ (ওই দিন বিশেষ কোনো দিন/তারিখ হলে সে সম্পর্কে জানা)

নিজ জেলা সম্পর্কে, জেলার বিখ্যাত ব্যক্তি, দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে জেনে যাবেন।

যে বিষয়ে অনার্স ডিগ্রি, সে বিষয়ের সাধারণ কিছু জ্ঞান

সংশ্লিষ্ট চাকরিতে অনার্সে পঠিত বিষয়ে অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগের ক্ষেত্র

সংশ্লিষ্ট চাকরি ও কাজ সম্পর্কে সাধারণ কিছু জ্ঞান

বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, সংবিধান ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলি

সাধারণ কিছু ইংরেজি অনুবাদ

নিজের পঠিত বিখ্যাত কিছু বই/সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে জানা

বিখ্যাত কিছু কবিতা আবৃত্তি ও গান জানা

চাকরিটা আপনি করবেন কি না অথবা চাকরিটা আপনার কতটুকু প্রয়োজন তা বুঝিয়ে বলা

বাংলাদেশ/মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বাংলা/ইংরেজিতে কিছু বলা

ভাইভা অভিজ্ঞতা

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

প্রার্থী: মো. কাউছার হোসেন

মো. কাউছার হোসেন: আসসালামু আলাইকুম, স্যার।

পরীক্ষক: আপনার নাম কী ?

মো. কাউছার হোসেন: মো. কাউছার হোসেন।

পরীক্ষক: আপনি কোন বিষয়ে অনার্স, মাস্টার্স করেছেন এবং কোথায় থেকে করেছেন?

মো. কাউছার হোসেন: ইংরেজি। বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

পরীক্ষক: ক্যাম্পাস কোথায়?

মো. কাউছার হোসেন: আশুলিয়ার বঙ্গবন্ধু রোডের পাশে।

পরীক্ষক: J. K Rawling এর নাম শুনেছেন? তার বইয়ের নাম বলেন।

মো. কাউছার হোসেন: Harry Potter.

পরীক্ষক: আর একটা বলতে পারেন?

মো. কাউছার হোসেন: স্যার, এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না।

পরীক্ষক: এটি আপনাদের পড়ানো হয়েছে?

মো. কাউছার হোসেন: না, স্যার!

পরীক্ষক: The Old Man and the Sea কে লিখেছেন?

মো. কাউছার হোসেন: Earnest Hemingway.

পরীক্ষক: The Ancient Mariner কে লিখেছেন?

মো. কাউছার হোসেন: S. T Coleridge

পরীক্ষক: S. T stands for?

মো. কাউছার হোসেন: Thomas Stearns (T. S Eliot এর নাম বলে দিয়েছি আমি Samuel Taylor বলার আগেই স্যার বলে দিয়েছে)

পরীক্ষক: সংবিধানের অনুচ্ছেদ কতটি?

মো. কাউছার হোসেন: ১৫৩

পরীক্ষক: SDG এর কত নম্বর লক্ষ্য শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত?

মো. কাউছার হোসেন: ৪ নম্বর

পরীক্ষক: কি বলা আছে এটাতে?

মো. কাউছার হোসেন: মান সম্মত শিক্ষা (নিশ্চয়তা শব্দটি যুক্ত করতে ভুলে গেছি প্রেসারে স্যার, বলল আর কি? জানা নাই স্যার)

পরীক্ষক: মৌলিক স্বরধ্বনি কটি?

মো. কাউছার হোসেন: ১১টি বলেই! না, স্যার ৭টি।

পরীক্ষক: এখন কিছু করছেন?

মো. কাউছার হোসেন: স্যার, একটা কিন্ডারগার্টেন স্কুলে চাকরি করতাম, করোনায় স্কুলটি বন্ধ হয়ে গেছে। এরপর ফ্রিল্যান্সিং করছি। কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং-এ সে রকম

সফলতা আসে নাই এখনো!

পরীক্ষক: ফ্রিল্যান্সিং-এ তো সফল হতে টাইম লাগবে। বিয়ে করেছেন এবং বউ কি করে, ছেলে কয়টা?

মো. কাউছার হোসেন: বিয়ে করেছি, ছেলে আছে একজন, বউ home maker।

পরীক্ষক: আচ্ছা একটা গান বলেন।

মো. কাউছার হোসেন: ওরে নীল দরিয়া. . আমায় দে রে দে ছাড়িয়া...

পরীক্ষক: আরেকটা বলেন।

মো. কাউছার হোসেন: সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে...লালন বলে জাতের কীরূপ দেখলাম না একনজরে......

পরীক্ষক: আচ্ছা আপনি আসুন।

মো. কাউছার হোসেন: আসসালামু আলাইকুম দিয়ে বিদায় নিলাম।

লেখক: প্রভাষক, দিনাজপুর সরকারি কলেজ, দিনাজপুর।