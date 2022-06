আইইএলটিএস পরীক্ষা: নিয়মিত অনুশীলনে লিসেনিংয়ে ভালো করা যায়

আইইএলটিএস লিসেনিং টেস্টে ৪টি রেকর্ডিং থেকে ৪০টি প্রশ্ন থাকে। রেকর্ডিংগুলোতে যথাক্রমে দৈনন্দিন বিষয়ে দুজনের মধ্যে কথোপকথন, দৈনন্দিন বিষয়ে ছোট মোনোলগ বা বক্তব্য, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণমূলক কথোপকথন এবং অ্যাকাডেমিক বিষয়ে বক্তব্য শোনানো হয়ে থাকে। অনেকেই লিসেনিং পরীক্ষা নিয়ে চিন্তিত থাকেন। তবে কিছু স্মার্ট টেকনিক ব্যবহার এবং নিয়মিত অনুশীলন করলে সহজেই লিসেনিংয়ে ভালো স্কোর তোলা সম্ভব। তা নিয়ে জানিয়েছেন লিসেনিংয়ে ৮.৫ ও ব্যান্ড ৮ পাওয়া নাফিসা আহমাদ নাওয়ার।

প্রশ্ন ভালোভাবে পড়া

প্রতি বার রেকর্ডিং বাজানোর আগে প্রশ্ন পড়ার জন্য কিছু সময় দেওয়া হয়। এই সময়ের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নে কী কী তথ্য দেওয়া আছে আর দেওয়া নেই তা দেখে নিন, যাতে করে কোন জিনিসগুলো শুনতে হবে, সেটা বুঝতে পারবেন। এ ছাড়া কিছু প্রশ্নের উত্তর বের করার জন্য কি-ওয়ার্ড বের করে নেওয়া খুবই জরুরি। প্রশ্ন পড়ার সময় এর দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

মনোযোগ দিয়ে শুনুন

লিসেনিংয়ে প্রথম রেকর্ডিংটি তুলনামূলক সহজ হয় এবং আস্তে আস্তে পরেরগুলো কঠিন হতে থাকে। ফলে অনেকেই পরীক্ষার সময় মনোযোগ হারিয়ে ফেলেন এবং প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হন। এ ছাড়া অনেক সময় দুই-তিনটা প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে এসে পড়ে। তাই মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং মনোযোগ ধরে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পারতে হবে মাল্টিটাস্কিং

লিসেনিং পরীক্ষায় রেকর্ডিং শুনতে শুনতেই প্রশ্নপত্রে প্রশ্ন দেখে উত্তর লিখে ফেলতে হয়। যেহেতু রেকর্ডিংগুলো একবারই শোনানো হবে, সেহেতু এ কাজগুলো দ্রুত করতে হবে। এ জন্য পরীক্ষার আগে বারবার অনুশীলন করে মাল্টিটাস্কিংয়ের অভ্যাস গড়ে তুলুন।

প্রশ্নের উত্তর পরিবর্তিত হতে পারে

লিসেনিংয়ে অনেক সময় স্পিকারের কোনো একটি কথায় প্রশ্নের উত্তর থাকে কিন্তু পরে তিনি অন্য কিছু বলতে পারেন, যার ফলে প্রশ্নের উত্তর পরিবর্তিত হতে পারে। এ জন্য প্রশ্নে কী চাওয়া হচ্ছে আর রেকর্ডিংয়ে কী বলা হচ্ছে তা ভালো করে খেয়াল করতে হবে। ভুল করার ঝুঁকি এড়ানোর জন্য আমার পরামর্শ থাকবে সম্ভাব্য দুটি উত্তরই লিখে ফেলার এবং পরে এর মধ্য থেকে সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লেখার।

প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে পরিচিত হওয়া

লিসেনিংয়ে সাধারণত ছয় ধরনের প্রশ্ন থাকে। পরীক্ষায় ভালো করার জন্য এই সব ধরনের প্রশ্নের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে এবং প্রশ্নগুলো অনুশীলন করতে হবে। নিচে প্রশ্নের ধরনগুলো দেওয়া হলো:

1. Multiple Choice

2. Matching

3. Labelling (Plan, Map, Diagram)

4. Sentence Completion

5. Form, Note, Table, Flow-Chart, Summary Completion

6. Short Answer Questions



প্যারাফ্রেজ করা

কিছু কিছু প্রশ্নে সরাসরি উত্তর দেওয়া থাকবে না। এর জন্য রেকর্ডিংয়ে স্পিকার যা বলছেন তা প্যারাফ্রেজ করে উত্তর খুঁজে বের করতে হবে; বিশেষ করে Sentence Completion, Summary, Short Answer Questions ইত্যাদিতে প্যারাফ্রেজ করতে পারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক।

ম্যাপ, ডায়াগ্রাম কীভাবে বুঝতে হয় তা শিখে নিন

এটা লিসেনিংয়ে ভালো করার একটা বাড়তি উপায়। ম্যাপ ও ডায়াগ্রামের কোথায় কী আছে, সেটা প্রশ্ন পড়ার সময় ভালোভাবে দেখে নিন। ম্যাপ-ডায়াগ্রাম বর্ণনা করার সময় অনেক দিকনির্দেশনামূলক ভাষা ব্যবহার করা হয় (যেমন: center, southern, upper, left, down, right)। এই শব্দগুলোর সঙ্গে পরিচিত হোন। আর রেকর্ডিংয়ে প্রশ্নের উত্তরগুলো সব সময় ক্রম অনুসারে আসে। এটা মাথায় রেখে শুনলে সহজেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা যায়।

শব্দসংখ্যার দিকে খেয়াল করুন

প্রশ্নে যে কয়টা শব্দ লিখতে বলা হয়েছে সে কয়টি শব্দেই উত্তর লিখুন, না হলে উত্তর ভুলের জন্য আপনি নম্বর হারাবেন। উত্তরে সংখ্যা লেখা যাবে কি না, দেখে নিন। লিসেনিংয়ে প্রশ্নভেদে শব্দসংখ্যা পরিবর্তিত হয়। তাই উত্তর করার আগে অবশ্যই প্রশ্নপত্রের নির্দেশনাবলি ভালোভাবে পড়ে নেবেন।

বানান এবং ব্যাকরণ ভুল করা যাবে না

উত্তরে বানান ভুল করলে সেই উত্তরটি ভুল বলে গণ্য করা হয়। তাই কোনোভাবেই বানান ভুল করা যাবে না। অনেক সময় উত্তর বহুবচনে হয়ে থাকে, তাই লেখার সময় বহুবচনে লিখছেন কি না, দেখে নিন। Sentence Completion, Summary ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর করার সময় বাক্যের ব্যাকরণ ঠিক রেখে উত্তর লিখবেন।

উত্তরপত্রে উত্তর লেখা

কোনো প্রশ্নের উত্তর যদি অপশন হয়, তাহলে অবশ্যই উত্তরপত্রে উত্তর হিসেবে অপশনটি লিখবেন। যেসব প্রশ্নে অপশন নেই এবং উত্তর হিসেবে শব্দ ও সংখ্যা লিখতে বলা হয়েছে কেবল সেখানেই শব্দ ও সংখ্যা লিখবেন। কনফিউশন ও ভুল এড়ানোর জন্য সব উত্তর পেনসিল দিয়ে ক্যাপিটাল লেটারে লেখার পরামর্শ রইল।

সব বোঝার প্রয়োজন নেই

রেকর্ডিংয়ে কোনো কঠিন শব্দ থাকলে তার অর্থ বোঝার প্রয়োজন নেই। দুইটা প্রশ্নের উত্তরের মাঝখানে অনেক বাড়তি কথা থাকবে, সেগুলোও সব বোঝার প্রয়োজন নেই। কেবল প্রশ্নের সঙ্গে সরাসরি জড়িত তথ্যগুলো বুঝে সঠিক উত্তরটি খুঁজে বের করতে পারলেই হবে।

না পারলে পরের প্রশ্নে যান

কোনো প্রশ্নের উত্তর না পারলে ঘাবড়াবেন না এবং সেই প্রশ্ন নিয়ে সময়ক্ষেপণ করবেন না। পরের প্রশ্নে মনোযোগ দিন। সবগুলো প্রশ্ন শেষ করার পরই কেবল যেগুলো পারেননি, সেগুলোর উত্তর করতে যাবেন। এতে আপনার সময় বাঁচবে এবং উত্তর ভুল হওয়ার আশঙ্কা কমে আসবে।

সব প্রশ্নের উত্তর দিন

লিসেনিংয়ে ভুল উত্তরের জন্য কোনো নম্বর কাটা যাবে না। তাই কোনো প্রশ্ন ছেড়ে আসবেন না। অনুমান করে হলেও সব প্রশ্নের উত্তর দিন।

অ্যাকসেন্ট নিয়ে দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই

লিসেনিংয়ে যে রেকর্ডিংগুলো বাজানো হয়, সেখানে কথাগুলো স্বাভাবিক গতির হয় এবং পরিষ্কার বোঝা যায়। তাই স্পিকারের অ্যাকসেন্ট নিয়ে চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে ব্রিটিশ, আমেরিকান ও অস্ট্রেলিয়ান অ্যাকসেন্টের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য ইউটিউবে বিভিন্ন ভিডিও দেখা যেতে পারে।

হেডফোন চেক করে নিন

পরীক্ষার আগে অবশ্যই আপনি হেডফোনে ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছেন কি না, তা দেখে নিন এবং কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি থাকলে তা পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই পরীক্ষককে জানান। পরীক্ষার মাঝখানে কোনো যান্ত্রিক সমস্যায় পড়লে বিচলিত না হয়ে পরীক্ষককে জানাবেন এবং তাঁকে সহযোগিতা করবেন।

অনুশীলনের অনুষঙ্গ

লিসেনিংয়ে ভালো করার জন্য Cambridge IELTS (9-16) থেকে অনুশীলন করলেই হবে। এ ছাড়া ieltsonlinetest. com ওয়েবসাইটে প্রচুর প্রশ্ন আছে, সেখান থেকেও অনুশীলন করা যায়। ieltsliz. com, ielts-up. com ওয়েবসাইট দুটি খুবই হেল্পফুল। এ ছাড়া সাধারণভাবে ইংরেজি শোনার অভ্যাস করতে চাইলে সাবটাইটেলসহ মুভি, অনলাইনে ভিডিও দেখা, পডকাস্ট শোনা ইত্যাদি করা যায়। তবে যাঁরা স্বল্প সময়ে আইইএলটিএসের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁদের জন্য মুভি-ভিডিও না দেখে বেশি বেশি অনুশীলনের পরামর্শ রইল।



অনুলিখন: সাদিয়া আফরিন হীরা