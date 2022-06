রিডিং টেস্টে ভালো করার উপায়

পুরো প্যাসেজগুলো পড়া সর্বপ্রথম ভুল

পরীক্ষার সময় সীমাবদ্ধ তাই পুরো প্যাসেজগুলো পড়া সর্বপ্রথম ভুল। বরং কিছু কৌশল ব্যবহার করে, আপনার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্যাসেজের ধারণাটি পড়া এবং বের করা উচিত।

প্রথমে পাঠ্যটি পড়া

অনেক প্রার্থী প্রথমে পাঠ্যটি পড়তে পছন্দ করেন এবং শুধুমাত্র তারপরে প্রশ্নের উত্তর দেন। আমি সাধারণত প্রথমে উত্তরগুলি পড়ি যার মাধ্যমে উত্তরগুলি খুঁজে পাওয়া সহজ হয়ে যায় কারণ পুরো প্যাসেজটি পড়া সম্ভব নয়।

পাঠ্যের ক্রম অনুসরণ

প্রশ্ন গুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পাঠ্যের ক্রম অনুসরণ করে। সুতরাং, প্রশ্ন ২ এর উত্তরটি ১ প্রশ্নের উত্তরের পরে আসবে। একমাত্র প্রশ্নের ধরন যা ক্রম অনুসরণ করবে না তা হল ম্যাচিং হেডিং প্রশ্ন।

এক নজরে দেখে মূল বিষয় দেখে নিতে হবে

অনুচ্ছেদটি সম্পূর্ণরূপে বোঝার জন্য, আপনাকে দ্রুত পড়তে সক্ষম হওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সেই ক্ষেত্রে, আপনাকে অনুশীলন চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না আপনি এক নজরে দেখে মূল বিষয়টি মাথায় রাখতে পারেন।

অনুমান করবেন না

True, False and Not given এ আপনি প্রশ্ন থেকে subject, verb এবং object আন্ডারলাইন করতে পারেন এবং মূল শব্দগুলি সন্ধান করতে পারেন। আমরা প্রায়ই তথ্য অনুমান করে লিখি। এটি করলে আপনার "true/false/not given) প্রশ্নের ধরনকে প্রভাবিত করতে পারে। আপনি যদি এই দুটির যেকোনো একটি খুঁজে পান এবং বিবৃতিটি মেলে না, আপনি মিথ্যা লিখতে পারেন এবং এর বিপরীতে লিখতে পারেন। কিন্তু যদি তাদের দুটি পাওয়া না যায় তাহলে অনুগ্রহ করে অনুমান করবেন না কারণ উত্তর Not given হবে।

৩ / ৪ লাইন পড়ুন

প্রশ্ন থেকে মূল শব্দ চিহ্নিত করুন। প্রতিশব্দগুলি মাথায় রেখে অনুচ্ছেদে দেখুন। আপনি যদি এটি দেখতে পান তবে মূল লাইনের সাথে

লেখা ৩ / ৪ লাইন পড়ুন এবং উত্তরগুলি মেলান।

সময় নষ্ট করতে পারে

শব্দভান্ডারের (vocabulary) একটি ভালো কমান্ড প্রয়োজন কারণ অপরিচিত শব্দগুলি আপনাকে উত্তর সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে পারে এবং আপনার সময় নষ্ট করতে পারে।

পয়েন্ট হারাবেন

যদি নির্দেশাবলি 'শুধুমাত্র একটি শব্দ ব্যবহার করুন' বলে থাকে, তবে নিশ্চিত করুন যে আপনি একটি শব্দের বেশি লিখবেন না। নির্দেশাবলি সঠিকভাবে না পড়ার জন্য আপনি পয়েন্ট হারাবেন।

উত্তর বের করতে ব্যর্থ হই

keywords নির্দেশ করার সময়, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ শুধুমাত্র উল্লেখিত শব্দটি সন্ধান করে এবং প্রতিশব্দগুলি এড়িয়ে যায়। এই কারণে আমরা প্রায়ই উত্তর খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হই।

মূল শব্দগুলি নির্দেশ করুন

Match the headings-এ আপনি অন্য সব প্রশ্ন সম্পন্ন হলে এই অংশের উত্তর দিন। পুরো অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং মূল শব্দগুলি নির্দেশ করুন, আন্ডারলাইন করুন এবং সারাংশ বোঝার জন্য মনোযোগ সহকারে পড়ুন।

প্রতি প্রশ্নে দেড় মিনিটের সমান

মনে রাখবেন, ৪০ টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আপনার কাছে

মাত্র এক ঘণ্টা সময় আছে, যা প্রতি প্রশ্নে দেড় মিনিটের সমান। শেষ পর্যন্ত কঠিন প্রশ্ন রেখে যান;

আপনি সব সময় পরে সেখানে

ফিরে যেতে পারেন।

সব প্রশ্নের উত্তর দিন

আপনি আপনার উত্তর সম্পর্কে নিশ্চিত না হলেও সব প্রশ্নের উত্তর দিন। সমস্ত প্রশ্নের চেষ্টা করুন; ভুল উত্তরের জন্য কোন জরিমানা নেই।

দ্রুত পড়ার অভ্যাস গড়ে

তুলতে হবে

Reading পার্টে আসলে নিজে অনুশীলন না করে কোনো উপায় নেই। তাই, ‘Cambridge IELTS 9-16) এর প্রত্যেকটি অনুশীলন আমাদের করে দেখতে হবে।

তা ছাড়া, Google-এ দ্রুত

পড়ার এবং সহজে শব্দভান্ডার শেখার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন article অনুসন্ধান করে পড়তে পারি।

অনুলিখন: সাদিয়া আফরিন হীরা