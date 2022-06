আইইএলটিএস পরীক্ষায় স্পিকিংয়ে ভালো করার উপায়

আইইএলটিএস স্পিকিং টেস্টটি অন্যান্য মডিউল থেকে ভিন্ন একটি দিনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পরীক্ষাটি সাধারণত ১০ থেকে ১৩ মিনিট স্থায়ী হয়। সময় কম হলেও অনেকেরই স্পিকিং টেস্ট নিয়ে ভীতি কাজ করে। তবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পরীক্ষা দিলে সহজেই ভালো করা সম্ভব। স্পিকিং টেস্টে ভালো করার সহজ ১০টি উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

(১) স্পিকিংয়ে ভালো করার উপায়গুলো হলো– (১) টেস্ট ১, টেস্ট ২ ও টেস্ট ৩

টেস্ট-১

যেহেতু পরীক্ষার্থীকে নিজের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তাই শুধু Yes/No না বলে বিস্তারিত উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

টেস্ট-২

কিউ কার্ডের প্রস্তুতির এক মিনিটে আলোচিত টপিকের চটজলদি পয়েন্ট করে নিতে হবে, এতে উত্তর গোছানো হবে। উদাহরণ হিসেবে নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলে ভালো হয়

টেস্ট-৩

টপিকের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার প্রস্তুতি রাখতে হবে।

গ্রামার চর্চা: স্পিকিংয়ে ভালো করতে হলে শুরু থেকে গ্রামারের চর্চা করতে হবে। সঠিক Verb ও Tense-এ কথা বলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষক যদি present tense-এ প্রশ্ন করেন, তাহলে উত্তরও present tense-এ দিতে হবে। যাঁদের গ্রামারের ওপর চর্চা কম, তাঁদের আত্মবিশ্বাস কম থাকে এবং পরীক্ষকের কাছে দুর্বলতা প্রকাশ পায়।

শব্দভান্ডার ও শব্দচয়ন

অপরিচিত কিংবা কঠিন শব্দ ব্যবহার না করা। অর্থ না জেনে ভুল জায়গায় ব্যবহার করলে নেগেটিভ মার্কিং হতে পারে। একই শব্দ বারবার ব্যবহার করার ফলে ভোকাবুলারির দুর্বলতা প্রকাশ পায়। তাই যেকোনো টপিকে কথা বলার সময় যথাসম্ভব synonyms, phrases and idioms ব্যবহার করতে হবে।

স্পিকিং টেস্টের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে শব্দ উচ্চারণ। এমনভাবে কথা বলতে হবে, যাতে পরীক্ষক প্রতিটি শব্দ সুস্পষ্টভাবে শুনতে ও বুঝতে পারেন।

অ্যাকসেন্ট নিয়ে দুশ্চিন্তা

অনেকেই ভাবি, আমাদের হয়তো নির্দিষ্ট কোনো অ্যাকসেন্টে কথা বলতে হবে। কিন্তু স্পিকিং টেস্টে পরীক্ষকেরা ভেরাইড অ্যাকসেন্ট বুঝতে পারেন। এর ওপর কোনো মার্কিংও থাকে না।

নিয়মিত ইংরেজিতে কথা বলার চর্চা

নিজে নিজে ইংরেজিতে কথা বলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কিংবা রেকর্ড করে প্রতিনিয়ত নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

টেস্ট-২-এর জন্য কমন টপিকগুলো নিয়মিত চর্চা করতে হবে। তবে উত্তর মুখস্থ না করাই ভালো। কেননা, টেকিং টেস্টের প্রশ্নগুলো আগে থেকেই ধারণা করা যায় না।

তবে বন্ধু কিংবা শিক্ষকের সঙ্গে আইইএলটিএস স্পিকিং টেস্টটি প্রতিনিধিত্ব করে ইংরেজিতে কনভারসেশন করলে জড়তা কমবে এবং স্পিকিং টেস্টের জন্য তা খুবই কার্যকর ফল দেবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া যাবে না

পরীক্ষক যদি প্রশ্ন করেন, Do you like flowers?

তাহলে এর উত্তরে 'Yes, I do' না বলে বলুন

I love flowers. My favourite flower is Rose.

They smells amazing.

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভাষার ওপর আপনার দক্ষতাকে প্রকাশ করে না, তাই বর্ণনীয়ভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

ফিলার শব্দ

ফিলার শব্দগুলো (like, you know, umm, eh, well, ah, yeah) কম ব্যবহার করতে হবে।

ভদ্রতা বজায় রাখা

যদি কোনো প্রশ্ন শুনতে কিংবা বুঝতে সমস্যা হয়, তাহলে sorry/hmm/what এভাবে না বলে সুন্দর করে বলতে হবে 'Excuse me, could you please repeat that?’

এ ছাড়া অবাঞ্ছনীয় কথাবার্তা, অকারণে হাসা, গালে কিংবা টেবিলে হাত রাখা থেকে বিরত থাকতে হবে।

চুপ থাকা

অনেক সময় হতে পারে যে পরীক্ষক কেমন একটি প্রশ্ন করেছেন, যার উত্তর ভাবতে সময় লাগছে। তখন তাঁর সামনে চুপ করে বসে না থেকে conversation filler করা যেমন:

Hmm, that's a very interesting question

That's a bit tricky

Well, I suppose. Sorry, could you say that again

আত্মবিশ্বাস রাখা

স্পিকিং টেস্টে নিজেকে শক্ত রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে সময়ের আগে সেন্টারে পৌঁছাতে হবে। আরামদায়ক ও মার্জিত পোশাক পরে যাওয়াই ভালো।

টেস্টের সময় ঘাবড়ে না গিয়ে মাথা ঠান্ডা রেখে সাবলীল ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করতে হবে।

এর একটি কার্যকর উপায় হচ্ছে হাসি। হাসলে আমাদের নার্ভ শান্ত হয়। ফলে উচ্চারণ ভালো হয় এবং কণ্ঠস্বর শ্রুতিমধুর হয়। আত্মবিশ্বাস নিয়ে পরীক্ষকের সঙ্গে আই টু আই কন্টাক্ট বজায় রেখে, সুন্দর করে হেসে কথা বলতে হবে।

কিছু রেকমেন্ডেশনস:

ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য ইংরেজি সিনেমা সাব টাইটেলসহ দেখা যেতে পারে। BBC নিউজ চ্যানেল দেখা, জোরে জোরে নিয়মিত ইংরেজি পত্রিকা পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

মক টেস্ট দিলে প্রস্তুতি মজবুত হবে।

ইউটিউবে IELTSLIZ and E2 IELTS চ্যানেলগুলো অনুসরণ করা যায়।

অনুলিখন: সাদিয়া আফরিন হীরা