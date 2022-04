প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ বিষয়ভিত্তিক চূড়ান্ত মডেল টেস্ট -১৯

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় আবেদনকারী প্রিয় পরীক্ষার্থী বন্ধুরা, শুভেচ্ছা নেবেন। আপনাদের প্রস্তুতি এগিয়ে রাখতে নিয়মিত সহায়িকা পাতায় থাকছে ধারাবাহিক মডেল টেস্ট।

আজ ইংরেজি বিষয়ের ওপর একটি চূড়ান্ত মডেল টেস্ট তুলে ধরা হলো:

১. Three-fourths of the work — finished.

ক. have been

খ. had

গ. has been

ঘ. were

২. One's should be careful about — duty.

ক. his খ. her

গ. the ঘ. one's

৩. Many a — tried to complete the work.

ক. men has

খ. man has

গ. men have

ঘ. man have

৪. No news — good news.

ক. is খ. are

গ. has ঘ. was

৫. Cattle — grazing in the field.

ক. is খ. are

গ. was ঘ. were

৬. Twenty minus three — seventeen.

ক. is খ. are

গ. was ঘ. were

৭. The horse and carriage — ready.

ক. is খ. are

গ. has ঘ. was

৮. He and I — doing the work.

ক. is খ. are

গ. was ঘ. were

৯. Jamal and I — to school.

ক. walk

খ. walking

গ. walks

ঘ. are walk

১০. There is really no difference between you and — .

ক. I খ. We

গ. Them ঘ. Me

১১. Not only Shamim but also Sami — qualified for the job.

ক. are খ. is

গ. was ঘ. were

১২. It — the students who should not miss any class.

ক. is খ. was

গ. has ঘ. have

১৩. Some of the employees — returned to work.

ক. have খ. has

গ. is ঘ. was

১৪. The virtuous — always happy.

ক. is খ. are

গ. was ঘ. were

১৫. Many a boy — playing cricket.

ক. is খ. are

গ. was ঘ. have

১৬. If I were you, I — there.

ক. will go খ. went

গ. would go ঘ. shall go

১৭. He did let — the guitar.

ক. play

খ. to play

গ. playing

ঘ. that i could play

১৮. The speaker failed to make the audience — to him patiently.

ক. to listen

খ. listen

গ. listening

ঘ. None

১৯. The teacher made the children — the book.

ক. read খ. reads

গ. to read ঘ. reading

২০. My mother had me — milk everyday.

ক. to drink

খ. drink

গ. drinking

ঘ. Drank

উত্তরমালা-১৯: ১. গ ২. ঘ ৩. খ ৪. ক ৫. খ ৬. ক ৭. ক ৮. খ ৯. ক ১০. ঘ ১১. খ ১২. ক ১৩. ক ১৪. খ ১৫. ক ১৬. গ ১৭. ক ১৮. খ ১৯. ক ২০. খ।

গাজী মিজানুর রহমান, ৩৫ তম বিসিএস ক্যাডার

শিক্ষা সর্ম্পকিত পড়ুন: