ইউজিসি ফেলোশিপ পেলেন অধ্যাপক হালিমা খাতুন

‘ইউজিসি পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ’ পেয়েছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. হালিমা খাতুন। ফেলোশিপপ্রাপ্ত দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ১০ জন শিক্ষকের তালিকা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। গত সোমবার ইউজিসির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি সূত্রে জানা গেছে, ইবি অধ্যাপক ড. হালিমা খাতুনের গবেষণার বিষয়বস্তু হলো ‘Guidelines of the High Court Division on Sexual Abuse and Harassment Challenges for Implementation in Public Universities of Bangladesh’। তার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক একই বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিম তোহা।

ফেলোশিপপ্রাপ্ত ড. হালিমা খাতুন বলেন, ‘ইউজিসির পোস্ট ডক্টরাল ফেলো হিসেবে মনোনীত হওয়াই আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ইউজিসিকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এই উচ্চতর গবেষণায় সুযোগ দেওয়ার জন্য। এটা আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল, তা আজ পূর্ণ হলো।’আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে গবেষণাটিকে সফল করব।’