‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে আমরা কি লজ্জিত নই?’ 

ভাষা চিন্তাচেতনা ও আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের প্রধান মাধ্যম। মানুষের মতামত, যুক্তি ও সাধারণ কল্পনাগুলো শব্দ-বাক্যে পরিণত করাই এর কাজ। অলিভার ওয়েন্ডেল হোমসের মতে, ‘Language is the blood of the soul into which thoughts run and out of which they grow’। ভাষা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে আসা অনন্য সামাজিক উপহার এবং মানবজাতির অতীত-বর্তমানের মূল্যবান উত্তরাধিকার। এটি কোনো পোশাক নয়, যে খুলে ফেলে দেওয়া যাবে। এটি মানুষের হৃদয়ের গভীরে লালিত গর্বের ধন। ভাবনাগুলোর ভাষান্তর কিংবা আয়নায় নিজের মুখ দেখাই কেবল ভাষার কাজ নয়; বরং কল্পনার অস্তিত্বও ভাষা ছাড়া অসম্ভব। কথিত আছে, শব্দহীন কোনো কল্পনার অস্তিত্ব নেই। হয়তো এ কারণেই গ্রিক দার্শনিকেরা মানুষকে ‘যুক্তিবাদী প্রাণী’ বলেছেন। এর অর্থ হলো, মানুষ চিন্তাভাবনা করে কথা বলার ক্ষমতা রাখে। লর্ড টেনিসন চমৎকার বলেছেন—‘Words like nature, half reveal/And half conceal the soul within’।

ভাষা মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মওলবি আবদুল হক বলতেন, ‘ভাষার ওপর আক্রমণ স্রেফ ভাষার ওপরই আক্রমণ থাকে না, তা সহস্র হৃদয়ও ক্ষতবিক্ষত করে।’ মাতৃভাষাকে মানুষের ‘সেকেন্ড স্কিনও’ বলা হয়। মাতৃভাষার প্রতিটি শব্দে-বাক্যে নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মনস্তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিকতা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। এ কারণেই মাতৃভাষাকে আমাদের জাগতিক ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রক্ষার সবচেয়ে বড় প্রভাবক অস্ত্র মনে করা হয়। কোনো জাতিকে ধ্বংস করতে হলে আগে ভাষা ধ্বংস করুন—তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সমাজ-সভ্যতা থেকে শুরু করে জাতীয়তাবাদ—সবকিছু আপনা-আপনিই ধ্বংস হয়ে যাবে। ব্রিটিশদের ভাষা সম্পর্কে উক্তি প্রচলিত আছে—‘Without Breton, there is no Brittany’; অর্থাৎ, ব্রেটন ভাষা ছাড়া কোনো ব্রিটিশের অস্তিত্ব নেই।

মাতৃভাষা মানুষের আত্মপরিচয়ের জরুরি অনুষঙ্গ। তাই তো একে মানুষের মৌলিক অধিকার বিবেচনা করা হয়। আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার-বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো ছাড়াও ইউনেসকো রেজল্যুশন আকারে এ অধিকার নিশ্চিত করে। জাতিসত্তা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে মাতৃভাষার মর্যাদা সর্বজনস্বীকৃত। মাতৃভাষার সুরক্ষা-সমৃদ্ধির প্রচেষ্টাগুলো শুধু ভাষাবৈচিত্র্য ও বহুভাষিক শিক্ষাকেই কেবল উৎসাহ দেয় না, বরং তা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ভাষিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ব্যাপারে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করে এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রশ্নে বোঝাপড়া, সহিষ্ণুতা ও সংলাপের ঐতিহাসিক ভিত্তি হিসেবেও কাজ করে।

এ কারণেই ইউনেসকো তার সদস্যদেশগুলোতে এবং সদর দপ্তরে প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করে। সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও বহুভাষিক ঐতিহ্যের প্রচারণাই এর লক্ষ্য। বর্তমান পৃথিবীতে ৬ হাজার ৭০০টির বেশি ভাষায় মানুষ কথা বলে। তবে এসব আঞ্চলিক ভাষা কিছু মোড়ল ভাষার ভাইরাসে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত। বিশেষ করে ইংরেজি পৃথিবীর অজস্র আঞ্চলিক ভাষা গিলে খেয়েছে এবং এখনো তা শেষ হয়নি। গুটিকয়েক জাতির ভাষা-সন্ত্রাসের ফলে আজ সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বদলে ঘৃণা ও বিভেদ উসকে দিচ্ছে ভাষা, যা বিশ্বায়নকেও ঝুঁকির মুখে ফেলছে। বিশ্বশান্তির জন্য আঞ্চলিক ভাষাগুলোর সুরক্ষা অপরিহার্য। এতে ভাষাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে সম্প্রীতি-সহিষ্ণুতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হবে। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই ১৯৯৯ সালে ইউনেসকো সিদ্ধান্ত নেয়, প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হবে।

বিশ্বায়নের এ যুগে গুটিকয়েক ভাষাই নিজেদের আধিপত্য ধরে রেখেছে। তাই জাতিসংঘ ও ইউনেসকো ভাষাবৈচিত্র্য ও বহুভাষিক শিক্ষাব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা ও সুরক্ষার অঙ্গীকার করে। Mother Language Lovers of the World নামক এক কানাডীয় সংগঠন ইউনেসকোর কাছে মাতৃভাষার জন্য আন্তর্জাতিক দিবসের ধারণাটি প্রস্তাব করেছিল। ইউনেসকো বলেছিল, এই প্রস্তাব কোনো সদস্যরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আসতে হবে। তখন বাংলাদেশ প্রস্তাবটি পেশ করে এবং বাংলা ভাষা রক্ষায় সংগঠিত ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বিবেচনায় ২১ ফেব্রুয়ারি তা পালনের জন্য নির্বাচিত করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনের দিন, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি স্মরণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাষ্ট্রভাষা ইস্যুতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিলেন। সকাল সোয়া ১১টা থেকে হরতাল ও বিক্ষোভ অব্যাহত ছিল। দুপুর ২টায় আইনসভার সদস্যদের চলাচলের পথ বন্ধ করে দিলে পুলিশ অ্যাকশনে যায়। বেলা ৩টার দিকে পুলিশ গুলি চালায়। শিক্ষার্থী আবদুল জব্বার ও রফিকউদ্দিন আহমদ ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান এবং আহত আবুল বরকত রাত ৮টায় মারা যান।

ফলে পুরো পূর্ব পাকিস্তান বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ২২ ফেব্রুয়ারি বড় ধরনের বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় এবং পুলিশের গুলিতে ৪ থেকে ৮ জন বিক্ষোভকারী প্রাণ হারান। ভাষা ইস্যুতে রাষ্ট্রীয় বাহিনী বাংলাভাষীদের ওপর গণহত্যা চালায়। তখন থেকে সাধারণ মানুষ বেসরকারিভাবে বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তানে) দিনটি পালন করতে থাকে। পরে ১৯৫৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয়ভাবে দিনটি পালিত হয় এবং একই দিনে ভাষাসংগ্রামে প্রাণ উৎসর্গকারীদের স্মরণে শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এর এক সপ্তাহ পর ২৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়। এই ভাষা আন্দোলনই পরে ঢাকা পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হয়। দিনটির স্মরণে ইউনেসকোর সদস্য বাংলাদেশ একে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব করে এবং তা পাস করিয়ে নেয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে হাঙ্গেরীয় বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলীয় অধ্যাপক স্টিফেন ওয়ার্মকেও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। তিনি ৫০টির বেশি ভাষায় দখল রাখতেন এবং বিশ্ববিখ্যাত ‘Atlas of the world’s Language in Danger of Disappearing’ বইটি সংকলন করেছিলেন। বইটিতে অধ্যাপক ওয়ার্ম দেখান, বর্তমান পৃথিবীতে ৩ হাজারের বেশি বিপন্ন মাতৃভাষা আছে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে ক্রমেই তা বিলুপ্ত হচ্ছে—যার অস্তিত্ব রক্ষা একান্ত জরুরি। বিপন্ন ভাষা রক্ষা প্রচেষ্টার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো, ইংল্যান্ডের স্থানীয় ভাষা ‘কোর্নিশ’ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সাম্প্রতিক প্রচেষ্টায় সফলভাবে তা প্রাণ ফিরে পায়। বর্তমানে সহস্রাধিক মানুষ এ ভাষায় কথা বলে। অনুভূতি প্রকাশ ও যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা মানুষের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠনে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। চেক রিপাবলিকের (সাবেক) নেতা জ্যান ক্যাভান দেশটির আইনসভায় মাতৃভাষাবিষয়ক এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, ‘Mother Language is the most powerful instrument of preserving and developing our tangible and intangible heritage।'

২০০১ সালের ২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ৩১তম বার্ষিক সভার পর, ইউনেসকো সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষায় সর্বজনীন ঘোষণাপত্র পাস করে। সেখানে ইউনেসকো ভাষাবৈচিত্র্যের পৃষ্ঠপোষক সদস্যদেশগুলোর প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেয়। ভাষা আমাদের জাগতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখা সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র। ভাষিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এমন এক সর্বজনীন মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্ব করে, যা সমাজের ঐক্য ও সম্প্রীতি শক্তিশালী করে। প্রত্যেক মানুষের মাতৃভাষা রক্ষাকল্পে এবং বিশেষ করে মাতৃভাষাতে মৌলিক বিদ্যাগুলো শেখার গুরুত্ব অনুধাবন করেই ইউনেসকো আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো, আমাদের দেশে (পাকিস্তানে) মাতৃভাষাগুলোর সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ খুবই সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুগের চাহিদা ও বিশ্বমানস থেকে আমরা কিছুই শিখতে পারলাম না। তৎকালীন পাকিস্তানের ভাষা ইস্যু থেকে শিক্ষা নিয়ে পুরো বিশ্ব যখন আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করছে, তখনো আমরা ভাষাবৈচিত্র্যের সৌরভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি এবং ভাষা-সংকট জিইয়ে রাখছি। আমাদের থেকে শিখেই অনেক দেশ তাদের ভাষানীতি নতুনভাবে প্রণয়ন করেছে। বর্তমান বিশ্বের অনেক দেশ তাদের ভূখণ্ডে ঐতিহাসিকভাবে উপেক্ষিত কিংবা বিপন্ন ভাষাগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করছে। অথচ আমরা এখনো আঞ্চলিক ভাষা, মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষার গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছি।



ভাষা ইস্যুতে আমাদের দেশে (পাকিস্তানে) যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়, তার মূল্য আমরা ১৯৭১ সালেও দিয়েছিলাম। গণতান্ত্রিক দেশে জনগণের ভাষাগুলো রাষ্ট্রভাষা হতেই পারে। সাধারণের মন জয় করতে সাধারণের ভাষাই কার্যকর প্রমাণিত। মাতৃভাষাগুলোর সঙ্গে আমাদের বিমাতাসুলভ আচরণের ফল আমরা ভোগ করছি। আজ আমরা সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় হারিয়ে জাতীয় ইস্যুতেই ঐক্য গড়ার কথা বলছি। ভাষার ইস্যুটি আমরা অস্বাভাবিক উপায়ে সমাধানের চেষ্টা করছি এবং জাতিকে নিজেদের ভাষাগুলো থেকে বঞ্চিত করার আগ্রাসন বহাল রাখছি। ফলে জাতি সরল, সত্য ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে না ভেবে ভিন্ন ভাষায় ভিন্নভাবে ভাবতে শুরু করে। আমরা জর্জ বার্নার্ড শর ‘England and America are two countries divided by Common language’ উক্তিটি ভুলেই ইংরেজি ও উর্দু দিয়ে জাতীয় ঐক্য গড়ার চেষ্টা করেছি।

রঙের বৈচিত্র্য ফুলের তোড়ার শক্তি ও সৌন্দর্য; দুর্বলতা কিংবা অসৌন্দর্য নয়। যে জাতি নিজস্ব সংস্কৃতির পুরোটাই অপছন্দ করে এবং ভিন্ন সংস্কৃতির পুরোটাই আঁকড়ে ধরে, তারা বাঁচবে কীভাবে? প্রাণহীন ব্যক্তি-সমষ্টির নাম জাতি নয়। বরং বিশ্বাস, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্বের জোরালো উপস্থাপনেই একটি জাতি অস্তিত্বে আসে এবং অমরত্ব লাভ করে। উল্লিখিত উপাদানগুলো প্রকাশের প্রধানতম মাধ্যম তো ভাষাই। কারও কাছ থেকে ভাষা ছিনিয়ে নেওয়ার অর্থ সবকিছুই ছিনিয়ে নেওয়া। তাই জাতীয় ঐক্যের ফুলের তোড়াটি তৈরি করতে আমাদেরও ভাষাবৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিতে হবে; বাড়াতে হবে পৃষ্ঠপোষকতা। আমাদের দেশে সিন্ধি, পশতু, বেলুচ, পাঞ্জাবি, সরাইকির মতো ভাষাগুলো আমাদের সম্মিলিত অবহেলার শিকার। আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষায় কথা না বলি, চিন্তা না করি এবং সেটিকে শিক্ষা-গবেষণার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা না করি, তাহলে আমরা জাতীয় ঐক্য থেকে বঞ্চিত হবই। এটা তখনই সম্ভব, যখন আমরা আমাদের সন্তানদের মাতৃভাষার পরিচিত পরিবেশেই শিক্ষাদান করব। নিজস্ব ভাষা, মাটি ও পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত থেকে সহজাত আবহাওয়ায় বেড়ে উঠতে পারলেই শিশুদের মধ্যে আস্থা, ভারসাম্য, ব্যক্তিত্ব ও জাতীয় ঐক্যের চেতনা তৈরি হবে। ড. হর্ষেন্দ্র কৌর সঠিক বলেছেন—‘মাতৃভাষা শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।’ এ কারণেই আজকের বিশ্বের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা তাদের মাতৃভাষায় দেওয়ার কথা বলা হয়। এ যুগে মাতৃভাষায় বিদ্যার্জন করতে পারা মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কোনো দেশ, অঞ্চল বা প্রদেশের মানুষকে তাদের মাতৃভাষা থেকে বঞ্চিত করা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

যে রাষ্ট্রে প্রকাশ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, সেটিকে পৃথিবীর কোনো আইনেই আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা যায় না। পরিহাসের বিষয় হলো, সাধারণত পাকিস্তানে এবং বিশেষত পাঞ্জাবে আমাদের সমাজনীতি ও শাসননীতি সুস্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘনের উদাহরণ হয়ে উঠেছে। তবু আমরা এখনো নিজেদের সভ্য মানুষ ভেবে প্রতারিত হচ্ছি। মাতৃভাষাকে তুচ্ছজ্ঞান করা লোকগুলো একসময় নিজস্ব সংস্কৃতিকেও তুচ্ছ করতে শুরু করে। আর তুচ্ছ সংস্কৃতির অধিকারী জাতি যুগশ্রেষ্ঠ জাতির কাতারে নাম লেখাতে পারে না। পাঞ্জাবি ভাষার প্রতি পাঞ্জাবিদের যে বিমাতাসুলভ আচরণ অব্যাহত রয়েছে, তা ধীরে ধীরে তাদের মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, মাতৃভাষার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরির অধিকার কারও নেই।

প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি পালিত হওয়া আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আমাদের নতুন করে ভাবার সুযোগ এনে দেয়। আমরা আমাদের মাতৃভাষাগুলোর সঙ্গে কত দিন এমন আচরণ অব্যাহত রাখতে পারব? মাতৃভাষা নিয়ে আমাদের কৃতকর্মের জন্য আমরা লজ্জিত। খালিদ সুহাইল অনূদিত বিখ্যাত কবি মেরি ডোরোর ‘ভাষার শোক’ কবিতা দিয়েই আমার কথা শেষ করতে চাই। মেরি ডোরোর এই কবিতা আমাদের লজ্জিত-বিব্রত করে কি না, তা-ই এখন দেখার বিষয়। কথিত আছে, লজ্জার ঘাম জাতীয় জীবনের উন্নয়ন-উৎকর্ষে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। মেরি ডোরো লেখেন—

‘আমার মায়ের ভাষা ডাইরেঙ্গেন থেকে

আমি বঞ্চিত হই

আমি চরম হতাশ

এ ধ্বংসযজ্ঞে আমার দুচোখ ভারী হয়

আমার মুখের নরোম-মোলায়েম শব্দগুলো

ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যায় অতীতে

আমাদের কাঁধে যখন ইংরেজি চড়ে বসে—

আমরা মায়ের ভাষা ডাইরেঙ্গেন ভুলে যাই

এবং সেটিকে পরাই পুরোনো সভ্যতার আলখেল্লা

হে আমার মায়ের ভাষা

তোমাকে হারিয়ে

আমাদের লজ্জার শেষ নেই।