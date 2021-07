বিদেশে গমনেচ্ছু শিক্ষার্থীদের টিকার আবেদনের মেয়াদ বেড়ে ৩১ জুলাই

বিদেশ যেতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের কোভিড টিকা আবেদনের মেয়াদ বেড়েছে আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত। আগে যা ২৭ জুলাই পর্যন্ত ছিলো। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্দেশনায় বলা হয়, বিদেশে অধ্যয়নরত কিন্তু করোনার কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থান করছেন; সেই সঙ্গে পড়তে বিদেশ যেতে ইচ্ছুক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের করোনার টিকা গ্রহণের জন্য নিবন্ধন সংক্রান্ত আবেদন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গ্রহণ করবে। আবেদনকারীকে পাসপোর্ট, ভিসাসহ অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ বিদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভর্তি প্রমাণ, ছাত্রত্ব সনদ, পরিচয়পত্র স্ক্যান করে একটি পিডিএফ বা জিপ ফাইল করে [email protected] ঠিকানায় আগামী ৩১ জুলাই বিকেল ৫টার মধ্যে পাঠানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইমেইলে বিষয় হিসেবে অবশ্যই ''Application for COVID-19 vaccination for students studying abroad (Passport No.)'' উল্লেখ করতে হবে।

আবেদন কারিকে গুগল ফরম https://forms.gle/KPa33LddmSKFPezd7 যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। ওপরের নির্দেশনাগুলো সঠিকভাবে পালন করে পাঠালেই শুধু আবেদন গ্রহণ করা হবে। আবেদনের পর তিন কার্য দিবসের মধ্যে সুরক্ষা অ্যাপে/ওয়েব পোর্টালে নিবন্ধন করার জন্য পরামর্শ দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া যেকোনো প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য ইমেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পাবরে আবেদনকারিরা।