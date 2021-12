সম্পর্ক ভাঙল সুস্মিতার

কয়েক দিন ধরেই সুস্মিতা সেন আর রহমান শৈলের সম্পর্ক ভাঙার খবর ঘুরে বেড়াচ্ছিল ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে। এবার এর সত্যতা জানালেন সুস্মিতা নিজেই। রোমানের সঙ্গে ছবি শেয়ার করেই বললেন, আলাদা হয়ে যাওয়ার কথা! যা দেখে খানিকটা হতাশ হতেই হয় সুস্মিতা-ভক্তদের।

রহমান-সুস্মিতার প্রেম কাহিনির সূত্রপাত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। রহমান কাশ্মীরের ছেলে। বড় হয়েছেন নৈনিতালে। দেরাদুনে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশোনা শেষ করে মডেলিং শুরু করেন। পাঁচ-ছয় বছর মডেলিং করার পর মুম্বাইতে পাড়ি দেন। মুম্বাইতে থাকতে থাকতে ইনস্টাগ্রাম মেসেজের মাধ্যমে সুস্মিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। সুস্মিতাকে ইনস্টাগ্রামে মেসেজ করেছিলেন রহমান। তারপর সেই আলাপ থেকে বন্ধুত্ব, তারপর প্রেম! ২০১৮ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু হয় তা। একসময় রহমান সুস্মিতার সাথে লিভ টুগেদার শুরু করেন।

সুস্মিতা রহমানের সঙ্গে তোলা একটি সেলফি পোস্ট করেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে প্রাক্তন প্রেমিকের ঘাড়ে মাথা দিয়ে আছেন তিনি। ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘আমরা বন্ধু হিসেবে শুরু করেছিলাম। এখনো বন্ধুই আছি। সম্পর্ক অনেক দিন চলল… ভালোবাসা এখনো আছে।’ সঙ্গে আবার হ্যাশট্যাগে no more speculations, live and let live, cherished memories জুড়ে দিয়েছেন তিনি। বোঝা যাচ্ছে, গত কয়েক দিনের আলোচনা বন্ধ করতেই এই পোস্ট।

সুস্মিতা আর রহমানের মধ্যে ১৫ বছরের পার্থক্য নিয়ে এর আগেও আঙুল তুলেছিল অনেকে। তবে সেসব কখনোই পাত্তা দেননি বিশ্বসুন্দরী। এমনকি বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করা হলেও দুজন বলতেন, সময় হলে সবাইকে জানাবেন। তবে জানা যাচ্ছে, বেশ কয়েক দিন ধরেই ছোটখাটো বিষয় নিয়ে তিক্ততা বাড়ছিল। সুস্মিতাই আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ও নায়িকার কথাতেই নাকি বাড়ি ছাড়েন রহমান।