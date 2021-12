Test news ডেকোরেশনের জন্য

add_filter('the_content', 'prefix_insert_post_ads'); /** * Content Filter */ function prefix_insert_post_ads($content) { $insertion = ' '; if (is_single() && ! is_admin()) { return prefix_insert_after_paragraphs($content, $insertion, array(2,20)); } return $content; } // Function that makes the magic happen correctly function prefix_insert_after_paragraphs($content, $insertion, $paragraph_indexes) { // find all paragraph ending offsets preg_match_all('##i', $content, $matches, PREG_SET_ORDER+PREG_OFFSET_CAPTURE); // reduce matches to offset positions $matches = array_map(function($match) { return $match[0][1] + 4; // return string offset + length of Tag }, $matches); // reverse sort indexes: plain text insertion just works nicely in reverse order rsort($paragraph_indexes); // cycle through and insert on demand foreach ($paragraph_indexes as $paragraph_index) { if ($paragraph_index <= count($matches)) { $offset_position = $matches[$paragraph_index-1]; $content = substr($content, 0, $offset_position) . $insertion . substr($content, $offset_position); } } return $content; }