তানিউল করিম জীম, বাকৃবি :

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) আয়োজনে বৈশ্বিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় উদ্যোগ প্রতিযোগিতা ‘হাল্ট প্রাইজ’ এর টিম রেজিষ্ট্রেশন শুক্রবার (২ অক্টোবর) থেকে শুরু হয়েছে। রেজিষ্ট্রেশন চলবে আগামী ২৫শে অক্টোবর পর্যন্ত।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত (অনার্স, মাস্টার্স, পিএইচডি) যেকোনো শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতায় রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। রেজিষ্ট্রেশন ফর্ম লিংকঃ https://forms.gle/ARpKg893FduFKK8g8

জানা যায়, এবছর নির্ধারিত চ্যালেঞ্জের বিষয় হলো ‘Food For Good’ (Transforming food into a vehicle for change). রেজিস্ট্রেশনকৃত সকল শিক্ষার্থী পাবেন ফ্রি ওয়ার্কশপ করার সুযোগ (On Entrepreneurship and Startup Idea ), বিজনেস সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, গ্রুমিং, সেশনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ, পার্সোনাল স্কিল ডেভেলপ করার জন্য এক্সপার্ট মেন্টরের গাইডেন্সের সুবিধা, On campus round এ ফাইনালিস্ট দলগুলো পাবে মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফিকেট, Global final round এ বিজয়ী দল পাচ্ছে আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও পুরষ্কার হিসেবে ১ মিলিয়ন ইউএস ডলার প্রাইজ মানি।

প্রতিযোগিতার বিষয়ে ক্যাম্পাস ডিরেক্টর তিয়াস সাহা বলেন, “কোনো আইডিয়াই ছোট না। আপনার যে আইডিয়া হয়ত আজ আপনার পরিবারের সমস্যা সমাধান করছে। সেই আইডিয়াটাই সম্ভবত সমাজে পরিবর্তন আনতে সক্ষম। প্রয়োজন শুধু প্লাটফর্ম, যার যোগান দিতেই আমাদের হাল্ট প্রাইজ এট বাউ এর এই আয়োজন।’