বলিউড তারকাদের মেজাজ নিয়ে নানা ছবি ও তথ্য প্রায়ই প্রকাশ্যে আসে। তাদের মধ্যে সালমান খানের নাম সবার ওপর। সম্প্রতি মেজাজ হারিয়ে আবারও সমালোচনায় পড়লেন এই বলিউড তারকা।

সোশ্যাল মিডিয়ায় সালমান খানের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওটিতে দেখা যায়, বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার সময় এক ভক্ত সেলফি তুলতে চাইলে তার হাতে থাকা মোবাইল ফোনটি কেড়ে নেন সালমান খান। ফোনটি নিয়েই হাঁটা শুরু করেন। পরে সালমানের সাথে থাকা অন্য একজন ওই ভক্তকে সেখান থেকে সরিয়ে দেন।

গোয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ধারণ করা ওই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন আহরাজ মোল্লা নামের এক টুইটার ইউজার। ভিডিও শেয়ার করার পাশাপাশি ক্যাপশনে তিনি লিখেন, ‘গোয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দেখলাম এক ভক্ত সেলফি তুলতে চাইলে তার মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নেন তিনি (সালমান)। আমজনতা স্টারের কাছে এমন আচরণ আশা করে না।’

ঘটনাটি নিয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়াসহ ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদ মাধ্যম সংবাদ প্রকাশ করেছে।

এর আগেও নিজের রাগ সামলাতে না পেরে প্রকাশ্যে এক বডিগার্ডকে চড় মেরেছিলেন সালমান খান। সেই ভিডিও মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়। শুধু তাই নয়, ফটোসাংবাদিক অশোক পাণ্ডের সঙ্গে বাজে ব্যবহারও করেছিলেন তিনি।

Just saw Salman Khan at Goa International Aiport snatching a mobile phone from a fan while clicking a picture, such people do not deserve to be called stars.

