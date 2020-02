২০১৪ সালের দিকে বাংলাদেশ দলের ডানহাতি পেসার রুবেল হোসেনের ব্যক্তিগত জীবন এলোমেলো হয়ে পড়ে। সে সময় তার বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন মামলায় ধর্ষণের অভিযোগ করেন মডেল নাজনীন আক্তার হ্যাপী।

তবে এই বিষয়ে কোনো তথ্য-প্রমাণ না মেলায় সব অভিযোগ থেকে মুক্ত হন রুবেল।

এরপর ইসরাত জাহান দোলাকে বিয়ে করেন জাতীয় দলের এই ক্রিকেটার এবং বেশ সুখেই সংসার করছেন তিনি। সে কথা জানান দিতেই গতকাল বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন।

স্ত্রী ইসরাত জাহান দোলার সঙ্গে নিজের একটা যুগলবন্দী ছবি পোস্ট করে ভালোবাসা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রুবেল।

নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পোস্ট করা তিনি ওই ছবির ক্যাপশনে লেখেন, ‘You are my life, You are my inspiration, You are my everything, I love you ♥️’

যার বাংলা গিয়ে দাঁড়ায় – তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার উৎসাহ, তুমিই আমার সবকিছু, আমি তোমাকে ভালোবাসি।’

স্ট্যাটাসে ভালোবাসার চিহ্ন যুক্ত করে পোস্টটি দোলা হোসাইনকে ট্যাগ করেন রুবেল। স্ট্যাটাসের দেয়ার পরপর ভক্ত-সমর্থকদের শুভেচ্ছা বাণীতে ঢল নামে। এখন পর্যন্ত ওই পোষ্টে ৩৯ হাজার লাইক ও ১২শ কমেন্ট জমা পড়েছে।

কমেন্টে সবাই এ যুগলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।