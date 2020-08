[addtoany]

আমার একাডেমিক পড়াশুনা শেষ করে সেই অনুযায়ী জবের সন্ধান করছিলাম । কিন্তু করনা পেনডামিকের কারনে ঘরে থাকতে হয় । চাকরির বয়স ও প্রায় শেষের পর্যায় । তীব্র উদ্বিগ্নতা ও বিষন্নাতয় পরে গিয়েছিলাম । এর পর ঘরে থেকেই কিছু ইনকাম করার চেষ্টা করি এবং গত কয়েক মাসের মধ্যে আমি আসার আলো খঁজে পাই।

সাফল্যের পথে আমার কিছু কথা:

আমি, আসাদুজ্জামান রাজু যোগযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের প্রফেশনাল আউটসোসিং প্রশিক্ষনের জন্য প্যাকেজ নং PS-১৫ থেকে কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান “কম্পিউটার ওয়ার্ল্ড বিডি” এর প্রশিক্ষনার্থী।

আমি ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ে ঢাকা জেলা থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।

প্রথমেই আমার সালাম, শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও দোয়া জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী মাতৃতুল্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও তার সুযোগ্য পুত্র ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কারিগর সজিব ওয়াজেদ জয়, আই সি টি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপি, লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্টের প্রকল্প পরিচালক জনাব আখতার মামুন স্যারকে ।

আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই লট নং ১৫ এর প্রতিষ্ঠাতা, ডিরেক্টর, এবং আমার প্রশিক্ষক রবিন রাজ মিঠু স্যারকে । তার অভিজ্ঞতা, দিকনির্দেশনা, সহজ-সাবলীল প্রকাশ ভঙ্গি, নিয়মিত অনুপ্রেরনা প্রতিদিন ঠিক দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৬টা প্রর্যন্ত ১০০% ক্লাশে উপস্থিত থাকার মোটিভেশন জুগিয়েছে । আমি তার কাছ থেকে দক্ষতা অর্জন ও প্রয়োগের কৌশল শিখেছি ।

ডিজিটাল মার্কেটার হওয়ার পেছনের ইতিকথাঃ

আমার বাংলাদেশের দুটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যলয়ে পড়াশুনার সুযোগ হয়েছে । ২০০৯ সাল এর দিকে যখন আমি বিশ্ববিদ্যলয়ের ছাত্র ছিলাম তখন থেকেই ফ্রিল্যান্সিং বা অনলাইন আর্নিং এর প্রতি ঝোঁক ছিল । আমি নিজেও টেকনিক্যাল বিষয় সবসময় আগ্রহ প্রকাশ করতাম । আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকেই টেকনিক্যাল রিলেটেড কোন সমস্যা হলে আমাকে জানাত এবং আমি যথা সাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করতাম। এর জন্য ডিপাটমেন্টের শিক্ষক, সহপাঠী সহ অন্যান্যদের সাথে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ ও ভাল সম্পর্ক থাকতো ।

সেই সময়ে রাস্তার পাশের দেয়ালগুলোতে প্রায়ই দেখতাম “অনলাইন আর্নিং,” “ঘরে বসে টাকা কামান,” অনলাইনে ইনকাম করিয়ে দেই,” “কাজ শিখুন আর ইনকাম করুন,” “বিনা পুঁজিতে অনলাইন করুন” ইত্যাদি।

আমি বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানে গিয়েছি এবং ট্রেনিং ও নিয়েছি কয়েকটাতে। কিছু কাজ ও করেছি। কিন্তু পর্যাপ্ত সফলতা না পেয়ে হতাশ হয়ে অনলাইনে ইনকাম করার চিন্তা বাদ দেই। কয়েক বছর পর আবার আউটসোর্সিং করার চেষ্টা করি । আমার কাছের কিছু বন্ধু বান্ধব আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ইনকাম করত এবং তারা প্রফেশন হিসাবে এটিকে বেছে নিয়েছে। সঠিক দিকনির্দেশনা ছিল বলে তারা সফল হয়েছে যা দেখে আমি আবারও উৎসাহিত হই।

এরপর আমিও সঠিক দিক নির্দেশনা খুঁজতে থাকি । ইউটিউব দেখেছি শত শত Google Blogspot এ ওয়েবসাইট করেছি বেশ কয়েকটা কিন্তু Rank করাতে পারিনি । Graphic Design ও Website Design মোটামুটি শিখেছি । কিন্তু মার্কেটপ্লেস এ কাজ করতে গিয়ে দেখেছি বায়ার কাজ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখে যেহেতু তাদের সময় কম তাই তারা অনলাইন ফ্রিল্যান্সারদের দিয়ে কাজ করান । আমি মোটামুটি দক্ষতা অর্জন করলেও প্রফেশনাল দক্ষতা পুরোপুরি অর্জন করতে তখনও পারিনি । রাতের পর রাত জেগেছি, অনলাইনের অনেক রির্সোস, টিউটেরিয়াল দেখেও যখন প্রফেশনাল ভাবতে পারছিলাম না তখন মনে মনে অনেক কষ্ট পেতাম, কখনো কখনো মেজাজ খিটখিটে থাকতো, actively কারো কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারতাম না ।

এরপর কয়েক বছর আগে পত্রিকায় ও বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়ায় প্রায়ই দেখতাম ব্লগিং করে অনেক সফলতা পাচ্ছে । আমি দ্রুত মনোযোগ দেই ব্লগিং করার উপর এবং Google AdSense কে টার্গেট করি । কিন্তু এবার ও Success এর মুখ দেখছিলাম না । আমি লক্ষ্য করলাম অনেক ব্লগার থেকে আমি ভাল লেখালেখি করি কিন্তু Google এ আমার Website Rank করেনা । আমি বিভিন্ন সোস্যাল মিডিয়ার ফ্রিল্যান্সিং গ্রুপে নিজের সম্পৃক্তৃতা বাড়াতে থাকি এবং দেখতে পাই যার সফল হয়েছে তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা ছিল। তারা অনেকে বিভিন্ন মেন্টর থেকে সাহায্য নিত কিংবা বিভিন্ন কোর্স করতো ।

কারো কাছ থেকে মেন্টরশীপ পাওয়া অথবা কোর্স করা আমার জন্য সহজ ছিল না । কারন কেউ কেউ Hourly $10+ Payment কিংবা Full Course করার জন্য ৫০,০০০ টাকা দাবি করতো ।

২০২০ সালের মে এর প্রথম দিকে ফেইসবুকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের লার্নি এন্ড আর্নি ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের তথ্য পাই । এরপর LEDP এর ওয়েবসাইট থেকে Registration করে তাৎক্ষনিক একটি Online e Exam দেই এবং পাশ করি ।

কিছু দিন পর একটি ফোন কলের মাধ্যমে ভাইবার তারিখ বলা হয় । এবং নির্দিষ্ট ভাইবার পরের দিন থেকেই আমার ক্লাস শুরু হয় । আমার ক্লাস ছিল দুপুর ২ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত ।

প্রতি ক্লাস Google Meet এর মাধ্যমে হয় । আমার খুব ভাল লাগতে থাকে ক্লাসগুলো । তাই প্রতিদিন ২ টা বাজার ১০ মিনিট আগে আমার PC নিয়ে প্রস্তুত থাকতাম । আমি নিয়মিত হাতে কলমে Note করতাম । Microsoft Word ও Exel File এ গুরত্বপূর্ণ তথ্যগুলো সংরক্ষণ করতাম । আমি Google AdSense, Affiliate Marketing, SEO, Keyword Research, Competitor Analysis and Site Audit, SEO Content Writing, Content Rewriting, Website On-page and Off-page SEO, Link Building, Guest Blogging, WordPress Website Design, Canva ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করি । এবং প্রায় ১ যুগ পর আমি আমার প্রফেশনালিজম ফিরে পাই ।

বর্তমানে আমার নিজের Website এ দিন দিন ইনকাম জেনারেট হচ্ছে । আমি বেশ কিছু Market Place থেকে জবের Request ও পাচ্ছি । ভবিষ্যতে আমার Entrepreneur হওয়ার স্বপ্ন ।

উপরের সব কথাগুলোই আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন । পরিশেষে, আমি বলবো LEDP থেকে পাওয়া Professional Training টি যদি আগেই পেতাম তাহলে হয়তো আমার অবস্থান আরো ভাল থাকার সুযোগ হতো। তাতেও আমার কোন আক্ষেপ নেই কারন এখন আমি সফল । সবার জন্য আমার একটি কথা বলার আছে যে, Vision Without Action Is a daydream…If You Want Your Dreams to Come True. Don’t Over Sleep

Md. Asadujjaman Raju

Mob: 01715187832

Email: rajuakondo@gmail.com











